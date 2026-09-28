L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni è terza alla Finale B dei CdS Allievi

Week-end di gare a Imperia: impegnate 10 società al maschile, 12 al femminile

IMPERIA – L’Atletica Lecco Colombo Costruzione, lo scorso week-end, ha gareggiato nel Campionato di Società Allievi Finale B. Alle gare, organizzate dalla Asd Maurina Olio Carli e del Comitato Regionale Liguria, hanno partecipato 12 società al femminile, 10 al maschile. Molto bene i lecchesi capaci di chiudere al terzo posto al maschile; i padroni di casa vincono con 10.463 punti, i piemontesi del Battaglio Cus Torino Atletica secondi con 10.350 punti, chiudono il podio i nostri atleti con 9.955 punti.

A livello individuale i gialloblu lecchesi conquistano due vittorie e due terzi posti: Gabriele Ciappesoni vince il salto in alto con 1,94m; Riccardo Galbusera vince il salto con l’asta con 3,80m nuovo primato personale aumentato di 5 centimetri; Daniele Arlati terzo nei 2000sp con 6’26”39; Matteo Sandionigi terzo nei 1500m con 4’18”29 nuovo primato personale, ben 2”5 in meno.

Sfiorano il podio con il 4° posto la staffetta 4x100m di Cristiano Isacco, Leo Raimondi, Alessandro Stella, Luca Teruzzi con 45”52, Tommaso Zucchi nei 400hs con 1’01”19 nuovo primato personale abbassato di 1”34 e Luca Farina sui 3000m con 9’52”12. Al 5° posto, Giovanni Zucchi nel salto triplo con 11,72m nuovo primato personale ben 46 centimetri in più, Gabriele Ciappesoni nel lancio del giavellotto con 40,65m primato personale, Riccardo Galbusera nel lancio del disco con 30,63m nuovo primato personale aumentato di 1,36m

6° posto per: Tommaso Zucchi nei 110hs con 16”17 nuovo primato personale con 4 centesimi in meno, Matteo Sandionigi sugli 800m con 2’06”83, Giovanni Zucchi nel getto del peso con 9,96m nuovo primato personale. Luca Teruzzi 7° nei 100m con 12”16, la staffetta 4x400m Leo Raimondi, Tommaso Zucchi, Riccardo Galbusera, Alessandro Stella 8° con 3’41”56, Cristiano Isacco 8° nel lancio del martello con 16,64m primato personale, 9° posto per Leo Raimondi sui 200m con 24”45 e Alessandro Stella sui 400m con 55”12, l’ultimo risultato dei nostri è il 10° posto di Luca Teruzzi nel salto in lungo con 4,80m.

Al femminile vincono i piemontesi della Asd Futuratletica Piemonte con 11.649 punti, argento per Battaglio Cus Torino con 10.931 punti, chiude il podio dell’Atletica Riccardi Milano con 10,841punti.