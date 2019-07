L’Atletica Lecco Colombo Costruzioni sfiora l’en plein a Rovellasca

Seconda notturna con 11 titoli provinciali in palio

Nove titoli ai gialloblu, Fabrizio Sghembri nobilita la serata

ROVELLASCA (CO) – Giovedì sera seconda notturna e numeri dei partecipanti in aumento: quasi 500 atleti si sono cimentati nelle gare proposte con i nostri impegnati anche nella conquista del titolo provinciale Assoluto che è stato assegnato nelle gare dei 200m; 800m; 400hs; lungo e peso al femminile e 200m; 800m; 400hs; triplo, alto e giavellotto al maschile.

Clarissa Boleso fa suo quello dei 200m correndoli in 25”56, mentre al maschile è Andrea Colombo con 22”12 a vestire la maglietta. Nei 400hs maschile vince il titolo Matteo Dozio con 1’02”8, negli 800m tocca a Mattia Papini fregiarsi del titolo 2019 con 1’55”44. Lungo a Federica Maggi con 5,31m, mentre nel peso è Silvia Crippa a primeggiare con 12,60m. Al maschile nel triplo Marco Agliati atterra a 14,88m; nell’alto Sinka Soueido passa sopra 1,88m e nel giavellotto Marco Leone fa volare l’attrezzo a 51,03m.

Non è passata inosservata la presenza dell’atleta di casa Fabrizio Sghembri, il rappresentante del Cs carabinieri, campiona italiano in carica del salto triplo, sulla pedana amica ottiene un ottimo 15.97m alla gara di esordio stagionale e si presenterà agli assoluti di Bressanone di fine mese con ancora ambizioni da podio.

Francesca Gianola fa suoi i 3000m senza titolo in palio

Francesca Gianola, dopo una gara in fondo al gruppo, negli ultimi giri risale posizioni e si porta in testa allungando e alla campana parte in una lunga volata, alla fine vince in 10’52”57 a 1” dal personale. Peccato per il primo giro corso ad andatura da crociera che ne ha compromesso il risultato cronometrico finale. Gara opposta dalla compagna di società Alessia Ippolito che guida la gara per buona parte, un cedimento sul finale la relega al 5° posto in 10’57”84. La gara maschile vede il successo di Badr Jaafari della Varese Atletica in 8’31”41, per i nostri colori buona prestazione di Giovanni Artusi che strapazza il personale lo aggiorna a 9’08”49 portandosi al 7° posto delle graduatorie regionali stagionali Allievi.

Di seguito tutti i podi provinciali