L’Atletica Lecco d’argento tra le Allieve al Campionato Italiano a staffetta di corsa in montagna

7° posto per il Cs Cortenova nei Cadetti; negli Allievi 13° Premana, 19° Cs Cortenova, 20° Team Pasturo
Nella staffetta Allieve 5° posto di Caterina Vavassori e Giulia Sutti
BAGNOLO PIEMONTE (CN) – Domenica mattina, organizzato dalla ASD Podistica Valle Infernotto, si è corso il Campionato Italiano di corsa in montagna a staffetta per la categoria Allieve/i, per i Cadette/i la gara era valida per il Trofeo Nazionale staffetta.
Presenti i lecchesi di Atletica Lecco Colombo Costruzioni, Cs Cortenova, Premana e Team Pasturo, il miglior risultato è il 5° posto della staffetta Allieve con Caterina Vavassori, Giulia Sutti (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 33’44”, il titolo va alla coppia dell’Atletica Saluzzo (Lara Lovisi / Anna Laratore) con 30’52”, argento per l’Atletica Giò 22 Riviera A (Giulia Giorda / Cloe Sofia Vesco) con 32’24”, chiude il podio l’Atletica Malignani Libertas (Cristina Treu/Marta Nardini) con 32’37”. L’altra coppia gialloblu, Vanessa Andreotti / Margherita Giudici, chiude al 10° posto con 35’50”. Nella classifica di società, l’Atletica Saluzzo vince con 80 punti, soddisfazione per il 2° posto dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni con 68 punti, chiude il podio l’Atletica Alta Valtellina con 64 punti.
Al maschile vince il titolo il Gs Quantin Alpenplus (Andrea Scola / Samuele Faneo) con 38’43”, medaglia d’argento la coppia dell’Atletica Sandro Calvesi (Cristian Gabriel Pivot / Semmi Mortara) con 39’01”, bronzo per la coppia della Polisportiva Albosaggia (Gabriele Vanini / Daniel Pllegrino) con 39’08”. Tre società lecchesi, al 12° posto la coppia di Premana (Michele Bellati / Marco Fazzini) con 42’33”, al 18° posto il Cs Cortenova (Nicola Spano / Mirco Pellizzaro) con 44’11”, al 20° posto il Team Pasturo (Andrea Colombo / Matteo Orlandi) con 44’43”. Tra le società vince il Gs Quantin Alpenplus con 80 punti, secondo posto l’Atletica Sandro Calvesi con 76 punti, chiude il podio l’As Lanzada con 76 punti, le nostre società chiudono Premana al 13° posto con 40 punti, al 19° posto il Cs Cortenova con 28 punti, 20° posto per il Team Pasturo con 24 punti.
Nel trofeo Nazionale Cadette/i, vincono Balangero Atletica Leggera (Stella Aimo Boot / Lisa Aimo Boot con 27’49”, al secondo posto l’Atletica Saluzzo (Elisabetta Bonardo / Virginia Galletto) con 28’18”, terzo posto ancora l’Atletica Saluzzo (Matilde Telamone / Viola Ruatta) con 29’20”, nessuna società lecchesi in gara. Al maschile vincono gli orobici della Pool Società Atletica Alta Valseriana (Mattia Casari / Stefano Uccelli) con 27’27”, secondo posto i valtellinesi della Gs Csi Morbegno (Matteo Bongio / Giulio Zecca) con 28’17”, chiude il podio un’altra società lombarda, la Polisportiva Albosaggia (Nicolò Fanchi / Tommaso Biscotti Folini) con 28’24”, bene i valsassinesi Mirco Pellizzaro / Rayane Matrane che chiudono al 6° posto con 29’26”. Tra le società i diavoli rossi del Gs Csi Morbegno vincono con 162 punti, secondo posto l’Atletica Valle Brembana con 148 punti, chiude il podio la APD Point Saint Martin con 112 punti, il Cs Cortenova chiude al 7° posto con 60 punti.
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