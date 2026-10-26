Laura Nardo e Giovanna Cavalli vincono il Campionato Italiano Master di mezza maratona

Domenica a Ortona (Chieti) quasi 2.600 atleti in gara
ORTONA (CH) – Numeri importanti per il Campionato Italiano Master di Mezza Maratona che si è svolto domenica scorsa a Ortona. 11 titoli al maschile partendo dalla categoria SM35 fino alla SM85, 10 titoli al femminile.
Grandissime le due lecchesi in gara: Laura Nardo (Atletica 87 Faenza ex Atletica Lecco Colombo Costruzioni), vince la gara femminile con ben 486 atlete, aggiudicandosi il titolo nella SF35 con 1h17’20” migliorando il primato personale abbassato di ben 1’03”. Bene anche Giovanna Cavalli (Atletica Cassone Noceto) che vince il titolo nella categoria SF65 con 1h39’26”
La classifica di società maschile premia l’Asd Daunia Running con 1185 punti, al secondo posto l’Atletica Avis Castel San Pietro con 1161 punti, chiude il podio l’Atletica Pro Canosa con 1134 punti. Al femminile vince la classifica femminile dell’Atletica Casone Noceto con 954 punti, al secondo posto l’Atletica Faenza con 936 punti, terza l’A.S.D. Runners Chieti con 802 punti.
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