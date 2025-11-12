Laura Nardo migliora il primato provinciale SF35 di mezza maratona: 1h18’23”

A Crema la lecchese è arrivata 4^ assoluta
Stefano Mandile 3° nella 10 km in 31’51” migliorando il suo personale
CREMA (CR) – 19^ edizione della maratonina di Crema, ben 773 atleti al via, 417 nella gara della 10 km, 835 nella Marian Ten. Al maschile nella mezza assoluta tutto il podio è degli atleti kenioti: Raymond Cheruiyot vince con 1h02’24”, argento per Simon Waithira con 1h02’31”, chiude il podio Sthephen Mwangi Njeri con 1h05’43. Primo tra gli italiani l’azzurro di maratona Michele Palamini (Ga Alpinistico Vertovese) con 1h06’58”.
Al femminile gran bella gara per Sara Bottarelli (Free Zone), la neo campionessa italiana con 1h11’09” migliora il suo primato personale abbassandolo di ben 37”. Al secondo posto Giulia Vettor (Cus Parma) con 1h16’16”, chiude il podio Giulia Cappelli (Go Running) con 1h17’76”. Grande gara per la lecchese Laura Nardo (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 4^ classificata con 1h18’23” migliorando di ben 28” il personale e migliora anche il primato provinciale della categoria SF35.
Bella gara anche di Stefano Mandile (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) nella gara dei 10km, il lecchese sale sul podio, terzo posto con 31’51” migliorando il suo primato di 3”. A vincere è stato Alessandro Pasquinucci (Asd La Frattellanza 1874) con 30’59”, argento Davide Bolzoni (Cus Parma) con 31’10”. Nel top ten un altro lecchese, Marco Melesi (Daini Carate Brianza), 9° con 33’30”.
Al femminile vince Diana Gusmini (Bracco Atletica) con 36’31”, argento per Cristina Cotelli (Atletica Paratico) con 37’42”, chiude il podio Nives Carobbio (Atletica Paratico) con 37’42”.
Tutti i risultati dei lecchesi della mezza maratona
45° Laura Nardo 2^ SF35 1h18’23” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 99° Marcello Gianola 3° Promessa 1h25’51” (Premana), 167° Gilberto Casiraghi 1h30’15” (Als Cremella), 224° Daniela Busnelli 1^ SF50 1h33’42 (Asd GO-Market Molteno), 292° Massimiliano Mauri 1h37’43” (Als Cremella), 471° Chiara Bonanomi 1h47’’38” (Gr Escursionisti Falchi Olginatesi), 501° Marina Perini 3^ AF55 1h49’15” (Amatori Lecco), 557° Diego Losa 1h53’18” (Evolution Sport Team).
Tutti i risultati dei lecchesi sulla 10km
3° Stefano Mandile 31’51” (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 9° Marco Melesi 33’30” (Daini Carate Brianza), 138° Matteo Clapis 41’39” (Gs Virtus Calco), 165° Claudia Redaelli 3^ SF45 43’009” (Atletica 42195 Blu Frida), 195° Barbara Invernizzi 3^ SF0 44’32” (Atletica 42195 Blu Frida), 209° Alberto Rovera 3° SM65 45’20” (Sev Valmadrera), 270° Giuseppe Meregalli 49’05” (Avis Oggiono), 305° Orsola Purita 51’01” (Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi).