Lavinia Origo (Virtus Calco) e Cesare Tarchetti (Merate Atletica Promoline) vincono il titolo provinciale nelle prove multiple categoria Ragazze/i

Terzo posto di Nora Galbusera e Dario Ghislandi entrambi del Gs Virtus Calco

La gara era valida per la 10^ prova del Trofeo Gioventù Lariana

ROVELLASCA (CO) – Sabato pomeriggio, organizzata dall’Atletica Rovellasca, si è svolta la 10^ prova del Trofeo Gioventù Lariana, valida anche per il Campionato Provinciale delle prove multiple per la categoria Ragazze/i.

Nel Tetrathlon A hanno gareggiato 18 atleti al femminile e 23 al maschile (60hs, salto in alto, lancio del vortex, 600m), nel Tetrathlon B hanno gareggiato ben 56 atlete al femminile e 49 atleti al maschile (60m, getto del peso, salto in lungo, 600m).

Quattro titoli per il Campionato Provinciale, molto bene i lecchesi capaci di vincere due titoli e due terzi posti, Lavinia Origo (Gs Virtus Calco) vince nel Tetrathlon B con 2533 punti, 2^ Giorgia Cosenza (Us Albatese) con 2426 punti, 3^ Anna Raccagni (Atletica Triangolo lariano) con 2349 punti, un’altra atleta lecchese riesce a chiudere nella top ten, 6^ Giulia Straniero (Atletica 87 Oggiono) con 2296 punti.

Cesare Tarchetti (Merate Atletica Promoline) vince nel Tetrathlon con 2422 punti, 2° Tomas Santiago Pagani (Lieto Colle) con 2362 punti, chiude il podio Andrea Battista (Atletica Rovellasca) con 2214 punti), 6° Diego Faccin (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 1973 punti, 9° Federico Esposito (Atletica 87 Oggiono) con 1643 punti.

Due medaglie di bronzo entrambe nell Tetrathlon A, Nora Galbusera (Gs Virtus Calco) 3^ con 2381 punti, vince il titolo Lucia Rusconi (Lieto Colle) con 2770 punti, 2^ Valentina Campi (Atletica Rovellasca) con 2624 punti, 6^ Alisia Gigli (Merate Atletica Promoline) con 2279 punti, 10^ Elisa Riva (Polisportiva Mandello) con 1754 punti.

Dario Ghislandi (Gs Virtus Calco) 3° con 2228 punti, vince il titolo Leonardo Grimaldi (Atletica Rovellasca) con 2807 punti, 2° Prosper Jolly (Team Alto Lambro) con 2611 punti, 10^ Lorenzo Beretta (Merate Atletica Promoline) con 1866 punti.