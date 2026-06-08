Le foto dei runner al traguardo della Resegup 2026

LECCO – Come ormai da tradizione, ecco le foto degli atleti al traguardo della Resegup, edizione 2026. Ennesimo successo di una skyrace che ha visto oltre 1200 iscritti. Di seguto la galleria fotografica offerta dalle aziende E-ON e VINCIT con oltre 1200 scatti dedicati agli arrivi in piazza Garibaldi: un omaggio a tutti i resegupper che hanno concluso la cavalcata Lago – Resegone e ritorno.

La galleria fotografica è stata divisa in 12 blocchi da 100 foto ciascuno, partendo dai primi arrivati al traguardo.

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