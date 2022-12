Lecchesi in gara alla Milan Cross Challange, bronzo per Padovani

Seconda Milan Cross Challange dy Eset, corsa campestre nazionale.

Mattia Padovani al 3° posto, vince Alex George per la Gran Bretagna.

MILANO- Ultima gare di cross nazionale per il 2022, a Milano si è disputata la MCC by ESET internazionale di cross, dai più piccoli Esordienti 5 fino agli Assoluti. Molto bene per i lecchesi: otto gli atleti per l’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, uno dell’Us Derviese, in gara altri due lecchesi per altre società.

Mattia Padovani dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni arriva al 3 posto e ha corso 5km in 14’10”, a vincere l’inglese Alex George con 13’56” e a 2° posto con Samuel Medolago dell’Atl Valle Brembana con 14’02”, presenti gli altri lecchesi a partire col Mustafà Belghiti 8° con 14’32” per l’Asd Dinamo Sport dell’Emilia Remagna, gli altri giallo blu arrivano al 30° con Edoardo Brusa con 15’32”, al 37° con Marco Aondio con 15’50”, al 49° con Daniele Gilardoni con 16’14” e per Us Derviese al 63° con Giulio Mascheri con 16’57”, ben 145 atleti per la gara Assoluta.

Al femminile Assoluta, vince Laura Pellicoro della Bracco Atletica con 15’58”, al secondo posto dell’azzurra Nicola Svetlana Reina con 16’01” dell Cus Pro Patria Milano, al terzo posto per Elisa Palmero per l’Esercito con 16’27”, bene Elisa Pastorelli dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni 10^ con 17’35” e dietro lecchese per Nicole Acerboni della Bracco Atletica con 12^ con 17’48”.

Nelle gare giovanili tutti dell’Atl Lecco Colombo Costruzioni, arriva al 2° posto Ginevra con 4’04” tra gli Esordienti 8, nelle Ragazze arriva 5^ per Sofia Piazzi con 6’09”, ultima lecchese è nella categoria Cadetta con 11^ per Anna Tentori con 10’46”.