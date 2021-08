Lecchesi protagonisti ai Campionati Italiani di Spinta Bob a 2 e Bob a 4

I campionati hanno preso il via sabato a Cortina d’Ampezzo

Protagonisti Marco Farina, Lorenzo Conti, Daniele Zucchi e Luca Alippi

CORTINA D’AMPEZZO – Hanno preso il via ieri, sabato, i Campionati Italiani di Spinta Bob a 2 e Bob a 4 – MSP Academy a Cortina d’Ampezzo manifestazione alla quale partecipano anche atleti lecchesi.

Si tratta di Marco Farina (giovane e promettente pilota ossolano), Lorenzo Conti (frenatore mandellese, che in coppia con Farina ha già vinto il titolo italiano di bob a 2 Under 23), Daniele Zucchi, Luca Alippi appartenenti alla MSP Lecco Bob Academy.

Alla guida della spedizione c’è l’ex bobbista azzurro Christian Colombo che nei mesi scorsi ha assistito e guidato gli allenamenti dei quattro lecchesi.

Ad affiancare gli equipaggi dei giovani scenderanno in pista anche i “vecchietti”, con un equipaggio d’eccezione per la categoria Bob a 4 formato dai tecnici Christian Colombo (Pilota), Marco Bonanomi (ex bobbista) insieme a Andrea Locatelli e Mattia Longoni.

Sono alte le aspettative della spedizione lecchese per questo evento sportivo, tipicamente

invernale, che, nella sua connotazione estiva vedrà gli atleti spingere il bob, zavorrato, su una pista speciale munita di binari. Le divise dei portacolori della MSP Bob Academy, avranno un particolare: il logo del CONI Lombardia, con il quale Colombo ha un rapporto fiduciario.