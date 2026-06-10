Lecco Alta chiude in trionfo: dopo il campionato CSI arriva anche il successo nel Green Volley

Nuovo traguardo per Lecco Alta, che aggiunge il torneo di Santa Maria Hoè al campionato CSI già conquistato

LECCO – La stagione si chiude nel migliore dei modi per Lecco Alta. Dopo aver conquistato il campionato CSI Primaverile Under 10 di volley, la squadra ha aggiunto un nuovo successo al proprio percorso vincendo anche il torneo di Green Volley disputato a Santa Maria Hoè domenica 7 giugno.

Un risultato che suggella un’annata particolarmente positiva, caratterizzata da numerose vittorie ma, soprattutto, da un percorso di crescita condiviso all’insegna dello sport e del divertimento.

Alla base dei traguardi raggiunti c’è l’impegno dei giovani atleti, affiancato dal lavoro dello staff tecnico composto da Andrea Marinello, Micaela Pellegatta e Manuela Cattaneo. Gli allenatori sono riusciti a costruire un gruppo affiatato, fondato sui valori dell’amicizia, della collaborazione e della partecipazione.

Con il successo ottenuto a Santa Maria Hoè si conclude dunque una stagione da ricordare per Lecco Alta, che ora si prepara alla pausa estiva dopo mesi intensi di attività. L’appuntamento è fissato a settembre, quando la squadra tornerà in palestra pronta ad affrontare nuove sfide e nuovi obiettivi.