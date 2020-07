Lecco Alta pronta alla nuova stagione, presentata 1° squadra e Juniores

Si scaldano i motori alla Lecco Alta in vista del prossimo campionato

Giovedì a San Giovanni presentata la Prima Squadra e Juniores

LECCO – Serata di presentazioni giovedì al campo dell’oratorio di San Giovanni: GSO Lecco Alta ha radunato oltre una cinquantina di ragazzi e lo staff della società per il ‘lancio’ ufficiale della prima squadra e della juniores.

“Abbiamo pensato ad un momento insieme, con entrambe le squadre e il personale, per dare il via alla nuova stagione, auspicando che ci sia modo di ricominciare a settembre” ha aperto l’incontro Antonello Stefanoni consigliere e rappresentante della neonata Commissione Calcio.

I mesi di incertezza vissuti durante l’emergenza Covid non hanno fermato i preparativi della Lecco Alta per il campionato in 2° Categoria e l’obiettivo della società resta soprattutto uno:

“Continuare a lavorare, valorizzare ed investire sui giovani – ha sottolineato Luca Valsecchi, direttore sportivo – il nostro è un gruppo numeroso di giovanissimi, altri più grandi raggiungono appena i 30 anni, e questo mix di freschezza ed esperienza deve aiutarci a crescere dal punto di vista tecnico e tattico. Ai ‘vecchietti’ il compito di far crescere i più giovani, soprattutto nella personalità, è questo che può fare la differenza”.

Cinque nuovi ingressi in Prima Squadra

Un gruppo che quest’anno in Prima può vantare l’innesto di altri quattro giovani arrivati da altre società e una promozione dalla juniores. “Abbiamo avuto l’imbarazzo della scelta per le tante richieste che ci sono pervenute da ragazzi che volevano giocare con noi. E’ un segnale positivo, significa che il lavoro fatto in passato è stato apprezzato e che il nome della Lecco Alta è appetibile” ha sottolineato Valsecchi.

Una situazione analoga a quella della categoria juniores: “Abbiamo dovuto lasciare liberi dei ragazzi perché la rosa sarebbe stata troppo numerosa – ha spiegato l’allenatore Cristiano Vassena – soltanto con gli arrivi dagli allievi avremmo avuto 31 ragazzi. Abbiamo dovuto ridurre la rosa a 23, mantenendo tutte le fasce d’età in un’ottica di continuità della squadra”.

“In un momento in cui non si avevano certezze sul futuro e molte società pensavano a rinunciare alla stagione, in Lecco Alta questo pensiero non è mai passato per la testa, anzi l’istituzione della commissione calcio ha voluto rafforzare il nostro percorso, è qualcosa di inedito per una società come la nostra e una scelta che ho apprezzato personalmente- ha rimarcato mister Andrea Perossi della Prima Squadra.

La passione è ciò che la società vuole stimolare nei suoi giovani, “perché si diventa campioni se si trova il piacere anche nella fatica di fare qualcosa che ci piace” è intervenuto il consigliere Lorenzo Villa.

Una società, quella della Lecco Alta, “che è riuscita a coprire tutte le fasce d’età e nel lecchese non siamo in tanti ad esserci riusciti – ha evidenziato il presidente Claudio Panzeri- sono stati fatti passi da gigante al livello strutturale e il lavoro fatto finora ha dato i sui frutti”.

Un’importante notizia per la squadra è la possibilità, per la prossima stagione di poter fruire di uno dei campi in sintetico del Bione. L’incontro con il Comune è fissato per la prossima settimana.

La prima sfida per la Lecco Alta dovrebbe essere quella del 13 settembre con la Coppa Lombardia.

LA PRIMA SQUADRA

Portieri:

Mattia Invernizzi 99

Simone Brigatti 99

Difensori:

Michele Restuccia 99

Alessandro Adamoli 99

Andrea Tocchetti 92

Lorenzo Pirola 99

Gabriele Sottocasa 88

Matteo Secomandi 98

Luca Pozzi 95

Matteo Weijgertse 02

Francesco Giovanni Pomponi 98

Dominique Liuzzo 99

Centrocampo:

Martino Panzeri 95

Daniel Tamba Komba 98

Maurizio Rapone 99

Stefano Dell’oro 98

Agostino Quadrio Curzio 98

Filippo Spreafico 99

Dario Maggi 96

Pietro Brigatti 97

Attaccanti:

Samuele Palazzo 96

Daniele Commodaro 98

Cristian Rigonelli 92

Paolo Brigatti 89

Dorian Keita 99

Staff:

Andrea Perossi (All.)

Riccardo Angioletti (All.)

Achille Dell’oro (P. Portieri)

Sinopoli Salvatore (Dir)

Roberto Tocchetti (Dir)

Abele Adamoli (Dir)

JUNIORES

Portieri:

Frigerio Pietro 2002

Incognito Alex 2003

Difensori:

Butti Nicolò 2002

Titora Kader 2002

Galli Giovanni 2002

Zonca Dario 2002

Gianelle Lorenzo 2002

Pirovano Matteo 2003

Gisella Lorenzo 2003

Sirianni Luca 2003

Centrocampo:

Sala Luca 2001

Manzoni Nicolò 2002

Colombo Matteo 2002

Dell’Oro Andrea 2003

Mandelli Giacomo 2003

Rigamonti Michele 2003

Villa Filippo 2003

Codega Federico 2000

Lomma Stefano 2003

Attaccanti:

Rocca Alessandro 2002

Codega Lorenzo 2002

Buccheri Giuseppe 2001

Mattana Alessandro 2001

Fachechi Cristian 2003

Panzeri Marco 2003

Staff:

Valsecchi Luca (DS)

Manzoni Michele (Dir)

De Vivo Pasquale (Dir)

Vassena Cristiano (All)

Stefanoni Nicola (All)

Codecasa Francesco (collaboratore tecnico)

