Lecco-Atalanta U23: amichevole anticipata a sabato 8 agosto

Blucelesti in campo al Rigamonti-Ceppi sabato 8 agosto alle 11 contro i bergamaschi
Confermata la sfida infrasettimanale contro l’Inter U23 al Rigamonti-Ceppi
LECCO – Variazione nel programma delle amichevoli per la Calcio Lecco 1912. L’ultimo test pre-campionato contro l’Atalanta Under 23 è stato anticipato a sabato 8 agosto, alle ore 11, e non più domenica 9 agosto alle 18 come comunicato in precedenza dalla società bluceleste.
Il teatro del match rimane lo stadio Rigamonti-Ceppi. Confermato, invece, l’altro impegno infrasettimanale contro l’Inter U23, previsto per mercoledì 5 agosto sempre tra le mura amiche con calcio d’inizio alle 18.
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