Lecco Basket Woman sconfitta di misura contro Gallarate

Per le lecchesi seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche. Perso lo scontro al vertice per 43 a 38

Prossimo match giovedì in quel di Tradate

LECCO – Sconfitta di misura per la Lecco Basket Woman nello scontro al vertice con Gallarate. Le ragazze di coach Canali pur faticando molto a trovare la via del canestro, come si vede dal punteggio finale, riescono a condurre per lunghi tratti la partita ma vengono punite dalle triple di Merlo e Stroppa che le condannano alla seconda sconfitta consecutiva tra le mura amiche.

Ora il terzo in posto è in coabitazione con Legnano, ma serviranno almeno due vittorie nelle restanti partite che mancano al termine della fase play-in per conservare la posizione in vista dei prossimi play-off.

Come detto gara equilibrata e decisa da episodi. Dopo un 0-4 iniziale, la squadra lecchese sistema la difesa e trova il sorpasso con la tripla di Oddo per l’11-8 di fine primo parziale.

Nel secondo si continua a litigare con il canestro e dopo il +5 dei primi minuti firmato da Capellini (13-8), arriva un blackout per diversi minuti che vale il controsorpasso delle ospiti per il 13-15 del 18’. Sul finire della frazione ecco il guizzo delle blucelesti con Capellini e la tripla di Scola che mandano le squadre al riposo sul 19-15.

Lecco prova l’allungo all’inizio del terzo quarto con il +8 (25-17 al 23’), ma come in precedenza smette di segnare e subisce un parziale di 9-0 che fa rimettere la testa avanti alla varesine che si portano sul 25-26 del 30’.

Si decide tutto nell’ultimo periodo dove tra tanti errori la difesa riesce a contenere bene le avversarie. Bassani segna il canestro del sorpasso ma ecco un nuovo 6-0 per le ospiti firmato da Merlo che induce Canali a chiamare timeout sul 27-32’. Ci pensa Capellini a prendere per mano la squadra con 6 punti consecutivi che portano al -1 (33-34), poi la scatenata Merlo segna la tripla per il +4 a cui rispondono Capellini (1/2) e Davide (2/2) dalla lunetta per il -1(36-37) a 2’23” dalla fine.

La doccia fredda arriva con l’altra tripla firmata da Stroppa per il nuovo -4 (36-40). Lecco non riesce più a segnare da fuori e si affida solo ai tiri dalla lunetta con Capellini 0/2 e Oggioni che fa 2/2 ma è troppo poco per ribaltare la partita che resta nelle mani di Gallarate.

Un vero peccato per una vittoria che è sfuggita di poco. Giovedì prossimo alle 21.15 ci sarà la delicata trasferta di Tradate con in palio punti pesanti.

TABELLINO



LBW – Isotec Gallarate 38-43

(11-8, 19-15, 25-26)

LBW: Bassani 6, Aondio 4, Chitelotti, Capaldo 2, Galli, Scola 3, Davide 4, Oggioni 2, Oddo 3, Ratti, Ciceri, Capellini 14. All.: Canali.