Lecco Basket Women, coach Canali rilancia le ambizioni

La squadra lecchese prova a rilanciarsi e ad agganciare il treno play-off

“Risultati sotto le attese, ma per due mesi gli infortuni ci hanno condizionato” dichiara l’allenatrice

LECCO – Il girone d’andata del campionato di serie C femminile della Lecco Basket Women non è stato adeguato alle attese di inizio stagione, nonostante l’ultima preziosa vittoria contro la Cremonese Basket. All’inizio del girone di ritorno coach Valentina Canali tira le somme di quello accaduto sino a ora.

“Logicamente ci aspettavamo di più ma, per oltre due mesi, abbiamo veramente avuto molti problemi fisici che ci hanno fatto perdere preziosi punti per strada – dichiara il coach bluceleste – la riprova è che, quando si sono risolti nelle ultime partite, abbiamo ottenuto delle buone vittorie. In più abbiamo pagato anche l’inesperienza di alcuni nuovi innesti, che si sono dimostrati più acerbi di quelli che pensavamo. Adesso siamo in un buon momento di forma e a soli sei punti dal quarto posto, speriamo di avvicinarci sembra di più”.

Il quarto posto sopracitato è l’ultimo valido per tornare ai play-off, che la società lecchese fece lo scorso anno, all’esordio in categoria. “Non posso dire che sia un obiettivo – prosegue coach Canali – adesso dobbiamo recuperare qualche punto perso, ma siamo comunque in corsa per provarci. Saranno decisive le prime due, tre gare del girone di ritorno ma, purtroppo, non conteranno solo i nostri risultati”.

La notizia spiacevole è che purtroppo le lecchesi affronteranno queste prime partite senza Elisa Colombo, scavigliatasi nell’ultima partita contro Cremona. La giocatrice potrebbe stare fuori qualche settimana.