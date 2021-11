Lecco Calcio a 5 , ancora una vittoria per i giovani dell’under19

Sesta partita di andata de campionato nazionale girone B

I blucelesti del Calcio a 5 si impongono contro la Selecao Libertas

LECCO – L‘Under 19 del Lecco, pur soffrendo più del previsto, si è imposta domenica mattina per 7-6 sui coetanei della Selecao Libertas di Sesto San Giovanni, gara valida per la 6^ giornata di andata del girone B del campionato nazionale di categoria.

Un successo che consente ai ragazzi di mister Pablo Parrilla di restare in vetta alla classifica a punteggio pieno in compagnia del San Carlo Sport, a sua volta vittorioso nel match casalingo contro i Saints Pagnano per 10-4.

Lecco che ha dovuto fare a meno del portiere Emiliano Posca, ancora con un dito ingessato, e che si è portato in vantaggio dopo pochi secondi con Foti, autore dell’immediato raddoppio al 2′.

Gli ospiti accorciano le distanze al 7′ con Maestrini, ma al 12′ due reti in rapida successione di De Donato e Cavalli portano il match sul 4-1. La Selecao non demorde e si riporta in parità sul 4-4 poco prima dell’intervallo grazie a Villani, Soverchia e Tulipano. Da segnalare anche un palo colpito da Matias Parrilla.

Nella ripresa il Lecco fatica a riportarsi sopra nel punteggio e ci riesce solo a metà frazione con De Donato, ma subito dopo arriva il 5-5 gialloverde di Apollonio. Al 12′ ancora De Donato insacca il 6-5, ripetendosi poco dopo su assist di Cotrufo per il 7-5. Il Lecco ha la vittoria in mano, ma al 18′ la sesta rete avversaria di Apollonio accende gli ultimi due minuti di gioco, senza che il risultato cambi più. Domenica prossima nuovo appuntamento al PalaRogeno contro lo Sports Team.