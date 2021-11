Lecco Calcio a 5: doppia vittoria per Under 19 e 17

L’Under 19 vince a Morbegno per 9 a 2.

L’Under 17 supera l’Energy Saving di Merate per 5 a 3

LECCO – Nuovo fine settimana di campionato per le formazioni giovanili del Lecco Calcio a 5 e nuovo doppio successo per Under 19 e Under17.

Quinta giornata di campionato per la formazione Under 19 Nazionale del Lecco e quinta vittoria per i ragazzi di mister Pablo Parrilla. Il successo per 9-2 sul campo dell’MGM2000 di Morbegno consente ai blucelesti di restare in vetta al girone B in compagnia del San Carlo Sport, altra formazione sinora a punteggio pieno.

Nel primo tempo i blucelesti peccano di sufficienza in alcune situazioni di gioco, decisamente meglio nella ripresa. Lecco in vantaggio al 4′ con un’azione personale di capitan Matias Parrilla. Pareggio morbegnese al 7′ con Mattaboni, direttamente su rimessa laterale, a giudizio dell’arbitro toccata dal portiere bluceleste Marchese, Under 17 in campo al posto dell’infortunato Posca. All’11’ azione corale del Lecco finalizzata da Parrilla per il nuovo vantaggio ospite, mentre un minuto più tardi è de Donato in contropiede a servire l’assist a Cavalli per la terza rete lecchese. L’Mgm non molla e al 19′ accorcia le distanze con il solito Mattaboni, mandando le squadre al riposo sul 3-2 per il Lecco.

La ripresa è a senso unico e si apre con il 4-2 firmato da Parrilla al 3′ in ripartenza. Al 5′ sale in cattedra De Donato, con due azioni personali che valgono il momentaneo 6-2. Passa un minuto e Rubinacci entra nel tabellino marcatori segnando in contropiede su assist di Cavalli. Mister Parrilla da ampio spazio ad alcuni elementi dell’Under 17 come lo stesso Rubinacci, Silva e Cotrufo, quest’ultimo autore al 15′ dell’ottava rete lecchese. A completare l’opera ci pensa Parrilla, a segno al 19′ per il 9-2 finale e per lo splendido poker personale. Domenica prossima sfida interna contro la Selecao Libertas di Sesto San Giovanni per conservare la vetta della classifica.

Terza vittoria consecutiva per la formazione Under 17 del Lecco. I giovani blucelesti si sono imposti al PalaRogeno per 5-3 sull’Energy Saving di Merate, portandosi a quota 9 in classifica a 3 soli punti dalla capolista Sports Team, che ha però disputato una gara in più. Grande protagonista del derby contro i meratesi è stato Cotrufo, autore di uno splendido poker di reti.

Il primo tempo si chiude con il Lecco avanti 1-0. A segno Cotrufo con una bella azione personale al 15′ recuperando palla a centrocampo su rinvio del portiere ospite. Nella ripresa i blucelesti partono male e incassano il pareggio gialloblù dopo appena tre secondi di gioco. Il nuovo vantaggio è merito di Cotrufo, che parte dalla propria metà campo sulla sinistra, si accentra e dal limite batte il portiere avversario al 4′. Passano pochi secondi e ancora Cotrufo triangola con capitan Mareska e sigla il 3-1 a due passi dalla porta.

Al 7′ altro bello scambio tra Cotrufo e Mareska con rete di quest’ultimo sulla sinistra per il 4-1. Il risultato non cambia più sino al 25′, quando una sfortunata autorete di Silva riporta a galla l’Energy, bravo a poi a firmare il 4-3 al 27′. A chiudere i conti è il solito Cotrufo, al 29′, sfruttando un errato rinvio del portiere avversario dopo un contropiede del Lecco. Finisce 4-2 e sabato prossimo gli Under 17 blucelesti saranno di scena a Cernobbio contro la Cometa.