Lecco Calcio a 5. In bluceleste il giapponese Gaku Miyazaki

Classe 1993, laterale, proveniente dal Manfredonia

Gaku Miyazaki: “Lecco sinceramente non la conoscevo e da quello che ho visto è bellissima”

LECCO – Nuovo innesto di qualità per il Lecco Calcio a 5 in vista della nuova stagione sportiva che vedrà i blucelesti protagonisti in Serie A2. Mister Pablo Parrilla potrà contare infatti su Gaku Miyazaki, laterale giapponese classe 1993, proveniente dal Manfredonia, compagine con cui ha vinto quest’anno il girone C di A2, contribuendo in maniera determinante a portare i pugliesi nella massima serie nazionale.

Capace di destreggiarsi al meglio con entrambi i piedi, Gaku ha militato in patria nel Vegarra Fc Chiba dal 2012 al 2014, trasferendosi poi al Bardral Urayasu (F-League), squadra in cui ha giocato sino al 2019 ricevendo anche due convocazioni in nazionale nel 2018. L’arrivo in Italia è datato ottobre 2019, proprio al Manfredonia con cui ha giocato nelle ultime due stagioni in A2 mettendo a segno prima 11 e poi 12 reti.

“Dopo che ho avuto il primo approccio con il Lecco mi sono messo a cercare qualcosa sulla città, che sinceramente non conoscevo, e da quello che ho visto è bellissima – racconta Gaku – Credo di arrivare a fine agosto e non vedo l’ora di iniziare questa avventura”. Un’avventura iniziata sentendo mister Parrilla: “Il mio primo contatto è stato con lui e, tra le diverse offerte che ho ricevuto, questa è quella che mi è sembrata la migliore sia a livello di squadra che come possibilità di crescita personale”.

Gaku ha già avuto modo di conoscere il campionato di A2 e ora è pronto a confermare in riva al lago quanto di buono messo in mostra in Puglia, con un sogno da realizzare: “Mi impegnerò al massimo per dare il mio contributo alla squadra e poi condurla in Serie A”.