Lecco Calcio a 5. L’U19 vince in rimonta per 4-3

Battuta la formazione del MGM 2000

Al PalaRogeno ottima prestazione dei ragazzi di mister Pablo Parrilla

ROGENO – Splendida rimonta per l’Under 19 del Lecco Calcio a 5, che questa mattina (domenica) si è imposta per 5-4 al PalaRogeno sull’MGM 2000. La gara, valida per la 5^ giornata di ritorno del girone B del Campionato Nazionale, ha visto di fronte i blucelesti di mister Pablo Parrilla, in testa a punteggio pieno, ai valtellinesi ultimi della classe.

Un successo dal significato speciale, considerando le assenze per infortunio di De Donato e Bottes, stagione finita per entrambi, la stanchezza nelle gambe di Mentasti e Foti, protagonisti il giorno prima a Verona con la prima squadra, e la bellezza di ben 8 Under 17 in distinta, pronti a dar battaglia per la causa bluceleste.

La sfida inizia con un palo colpito da Foti dopo pochi secondi. L’MGM 2000 piazza poi un micidiale uno-due tra il 7′ e l’8′ portandosi avanti 0-2. Al 18′ una sfortunata autorete permette agli ospiti di andare al riposo avanti di tre gol. Nella ripresa il Lecco mette in pratica la sua rimonta. Foti al 5′ suona la carica con una conclusione dalla distanza.

Al 9′, sfruttando l’inferiorità numerica degli avversari per un’espulsione, lo stesso Foti riporta a galla il Lecco sul 2-3, poi è un’azione personale di Cotrufo a ristabilire la parità. I morbegnesi tornano in vantaggio su tiro libero, ma l’ultimo giro di orologio è tutto a tinte blucelesti. L’inesauribile Foti insacca il pallone del 4-4, poi, a 20″ dalla sirena, ci pensa capitan Matias Parrilla a firmare il definitivo sorpasso che vale la 13^ vittoria in altrettante gare disputate.