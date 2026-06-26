Lecco Calcio a 5. Marcello Maruccia nuovo presidente, Elena Ionel lascia dopo anni di successi

Il nuovo Consiglio Direttivo affida la guida del club al già direttore generale

“Ora riavvicinare la città e rafforzare il sostegno di istituzioni e imprese”

LECCO – Cambio al vertice del Lecco Calcio a 5. Al termine del mandato di Elena Ionel, il nuovo Consiglio Direttivo ha nominato presidente il dottor Marcello Maruccia, già direttore generale del club e figura da anni vicina alla società.

Si chiude così una fase che ha visto il Lecco Calcio a 5 crescere sia sotto il profilo sportivo sia organizzativo, diventando una realtà di riferimento nel panorama del futsal nazionale e nella formazione dei giovani.

Nel salutare la società, Elena Ionel ha ripercorso gli anni alla guida del club: “Sono stati anni impegnativi ma ricchi di soddisfazioni. Insieme abbiamo affrontato sfide difficili, consolidando una realtà che oggi rappresenta un punto di riferimento per il futsal nazionale e per tanti giovani del territorio”.

L’ex presidente ha quindi ringraziato dirigenti, tecnici, collaboratori, atleti, famiglie, sponsor e tifosi per il sostegno ricevuto, rivolgendo al successore “il più sincero augurio di buon lavoro”, con la certezza che saprà guidare il club “con competenza, passione e senso di responsabilità”.

Nel suo primo intervento da presidente, Marcello Maruccia ha parlato degli obiettivi della nuova gestione. “È con profondo orgoglio e grande senso di responsabilità che assumo questo incarico. Raccolgo il testimone dalla presidente Elena Ionel, che ringrazio per il lavoro svolto e per i risultati ottenuti in anni tutt’altro che semplici”.

Tra le priorità indicate dal nuovo numero uno del club c’è quella di rafforzare il legame con il territorio. “Il mio obiettivo sarà quello di riavvicinare la città al nostro progetto, coinvolgendo il nuovo sindaco, le istituzioni, il tessuto imprenditoriale e tutti coloro che credono nel valore dello sport”.

Maruccia ha poi ricordato il valore del settore giovanile, “riconosciuto tra i migliori d’Italia”, sottolineando come rappresenti un patrimonio da sostenere e valorizzare.

Il neo presidente ha anche lanciato un appello al territorio sul fronte delle risorse. “Per la stagione 2026/27 la partecipazione al campionato è garantita, ma auspico che si creino le condizioni per una partecipazione più ampia di istituzioni, imprenditori e partner, così da assicurare alla società la serenità necessaria per programmare il proprio futuro“.

Nel congedare Elena Ionel, la società ha espresso un sentito ringraziamento per “la dedizione, l’impegno e la passione” dimostrati durante il suo mandato, ribadendo la volontà di proseguire nel percorso di crescita del club con entusiasmo e ambizione.