Lecco Calcio a 5: nasce la nuova squadra dell’Under 17

La squadra giovanile sarà allenata da mister Pablo Parrilla

La squadra sarà ai nastri di partenza del campionato regionale di categoria

LECCO – Il Lecco Calcio a 5 ha annunciato la nascita di una nuova formazione che andrà ad arricchire il settore giovanile bluceleste. È infatti nata la squadra Under 17, composta già da una decina di ragazzi che non vedono l’ora di scendere in campo indossando la maglia bluceleste.

La squadra sarà ai nastri di partenza del campionato regionale di categoria nella nuova stagione sportiva 2021/22 e ad allenarla sarà mister Pablo Parrilla, all’insegna della continuità tra il lavoro della prima squadra e quelle del settore giovanile.

Aumentano anche le adesioni alla prossima Scuola Calcio riservata ai più piccoli. Un’attività, quest’ultima, che nelle ultime due stagioni ha dovuto fare i conti con la pandemia, ma seguita sempre con entusiasmo e attenzione dai vertici della società. Nelle prossime settimane verranno organizzati nuovi allenamenti di prova per tutti i ragazzi, di qualsiasi età, che volessero cimentarsi con il futsal ed entrare a far parte della grande famiglia bluceleste.