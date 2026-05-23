Lecco Calcio a 5. Playoff A2 Élite: Lecco eliminato dal Cesena

Niente da fare, la stagione per il Lecco si chiude a Cesena

I padroni di casa hanno la meglio 5-4 dopo i tempi supplementari

LECCO – Niente da fare, la stagione del Lecco si chiude a Cesena dopo un’autentica battaglia nella semifinale di ritorno dei playoff di Serie A2 Élite. I padroni di casa hanno la meglio 5-4 dopo i tempi supplementari e sfruttano il miglior piazzamento in classifica per accedere alla finale che metterà in palio un posto in Serie A.

Gara dalle mille emozioni, impossibili da riassumere. La prima vera notizia è purtroppo l’infortunio alla caviglia al 4’ ad Anderson Zoi che mette fuori combattimento il pivot brasiliano. Entrambe le squadre sfiorano il vantaggio e a trovarlo, a metà primo tempo, è Traversari di tacco. Squadre al riposo sull’1-0 e dopo 30” della ripresa una splendida girata di Borolo vale il pareggio lecchese. Il Cesena accusa il colpo e capitan Tortorella ribalta il risultato sugli sviluppi di un corner. Pritoni insacca l’immediato 2-2 e al 7’ un eurogol di Pieri, al volo su corner con palla sotto l’incrocio riporta avanti i romagnoli. Il Lecco sfiora a più riprese il pareggio, ma a 2’47” dalla fine deve ringraziare Iazzetta che respinge un tiro libero a Pritoni.

Il 3-2 finale manda le squadre ai supplementari che iniziano con una tripla occasione per Lucho e il pareggio di Borolo su retropassaggio errato della difesa di casa dopo 3’. Nel secondo tempo supplementare un tiro libero di Pritoni riporta avanti i bianconeri. Il Lecco spinge, va più volte vicino al nuovo pareggio ma viene punito in contropiede da Traversari per il 5-3. I blucelesti non si arrendono, Seferi li riporta a -1 e poi sale in cattedra Pazzini che nega due volte il pareggio agli ospiti dando il via alla festa cesenate.

CESENA-LECCO 5-4 dts

CESENA: Pazzini, Pieri (1), Dentini, Hachimi, Gardelli; Barbano, Nunzi, Pasolini, Pritoni (2), Traversari (2), Zandoli, Ercolani. All. Osimani.

LECCO: Pulcini, Lucho, Tortorella (1), Seferi (1), Anderson Zoi; G.Arengi, Iazzetta, A.Arengi, Rocha, Borolo (2), Rosati, Rubinacci. All. Moura.

Arbitri: Rutolo di Chieti e Mella di Roma 1.