Lecco Calcio a 5. Serie A2 Élite: il MestreFenice vince 4-1

Terzo ko nelle ultime quattro partite per i blucelesti nella Serie A2 Élite di futsal

Dopo un buon primo tempo senza gol, nella ripresa i veneti colpiscono con Ruzzene, Bui, Di Odoardo e Bebetinho

LECCO – Brutta battuta d’arresto per il Lecco nella nona giornata di ritorno del girone A di Serie A2 Élite di calcio a cinque. I blucelesti sono stati sconfitti 4-1 sul campo del MestreFenice al termine di una gara che lascia qualche rammarico, soprattutto per quanto visto nel primo tempo.

La squadra lecchese attraversa un momento complicato: quella contro il MestreFenice è infatti la terza sconfitta nelle ultime quattro gare di campionato. Un periodo difficile aggravato anche dall’eliminazione in Coppa Italia arrivata a metà settimana. Nonostante il ko, il Lecco mantiene comunque il secondo posto in classifica, ma per dare un senso al finale di stagione servirà ritrovare il gioco e la concretezza mostrati fino a poche settimane fa.

Il primo tempo vede un Lecco propositivo e capace di creare diverse occasioni. Il protagonista assoluto è però il portiere di casa Di Odoardo, decisivo in più di un’occasione. In avvio nega due volte il gol a Seferi, mentre al 9’ respinge di piede il diagonale di Borolo dalla sinistra. Un minuto dopo è ancora determinante in uscita su Lucho, servito davanti alla porta proprio da Borolo.

Al 16’ arriva un’altra grande opportunità per i blucelesti: invenzione sulla sinistra di Alciati e palla in mezzo per Borolo che, da posizione ravvicinata, trova ancora la risposta di Di Odoardo. Il MestreFenice si rende pericoloso poco dopo con Pineiro, che spreca da buona posizione su assist di Petry, prima di provarci anche dalla distanza senza fortuna. Nel finale di frazione il portiere veneto è ancora protagonista con due interventi decisivi su Anderson Zoi e Lucho.

La ripresa si apre con una conclusione di Seferi che termina di poco a lato, ma poco dopo arriva il vantaggio dei padroni di casa: su un pallone non rinviato dalla difesa lecchese è Ruzzene a trovare la rete dell’1-0. Al 7’ il MestreFenice raddoppia con Bui, che supera Iazzetta con un pallonetto dopo aver saltato il diretto avversario.

Il Lecco prova a reagire e va vicino al gol al 10’, ma Di Odoardo si supera ancora sulla girata di Borolo e sul diagonale di Lucho. Nel finale mister Moura decide di giocarsi la carta del portiere di movimento con Anderson Zoi. La scelta produce subito l’effetto sperato: Borolo accorcia le distanze e riapre la partita.

La rimonta dura però pochissimo. Lo stesso Di Odoardo trova il 3-1 dalla propria area approfittando della porta sguarnita, spegnendo le speranze dei blucelesti. Nel finale Bebetinho firma il definitivo 4-1, ancora a porta vuota.