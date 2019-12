Lecco capitale del volley giovanile, torna la Eagle Cup

La Picco Lecco ha presentato la sesta edizione

Dal 4 al 6 gennaio il torneo giovanile che coinvolgerà tutta la provincia

LECCO – Si è alzato ufficialmente il sipario sulla 6^ edizione della Eagle Cup, il torneo femminile di volley riservato alle categorie Under 12-13-14-16 e 18. In cabina di regia, come sempre, la Pallavolo Picco Lecco con in testa il direttore sportivo Alessandro Alippi, “colonna di questa manifestazione”, così l’ha definito il presidente Dario Righetti.

Le date da segnare sul calendario sono quelle del 4, 5 e 6 gennaio (l’edizione 2020 si allunga di una giornata) quando si giocherà nelle palestre di 14 diversi comuni. 57, al momento, le società che hanno aderito (le iscrizioni sono ancora aperte), 60 squadre in campo e circa 1200 le persone coinvolte tra atlete, dirigenti e accompagnatori.

Oggi pomeriggio la presentazione ufficiale al Palataurus che, nelle tre giornate, sarà polo logistico della manifestazione: lì sarà allestito un servizio di catering a disposizione degli atleti a pranzo e cene e si svolgeranno le due due serate di festa con musica e dj.

“Una manifestazione di successo che coinvolge tutta la nostra provincia – ha detto l’assessore allo sport del comune di Lecco Roberto Nigriello -. Grazie agli organizzatori, alle società che partecipano e alla federazione che sostiene l’evento. Andate avanti così”.

“La Eagle Cup non è soltanto pallavolo – ha detto Massimo Sala, presidente Fipav comitato territoriale di Milano Monza Lecco -. Durante la tre giorni di sport ci sarà anche il corso incentivante per arbitri con partecipanti da tutta Italia e il corso di aggiornamento allenatori (iscrizioni ancora aperte) che vede già un centinaio di partecipanti. Un grazie alla Picco che è un vero e proprio punto di riferimento per la pallavolo nel Lecchese”.

“La Eagle Cup si conferma un momento di aggregazione tra società e giovani atlete – ha detto il Ds Alippi -. Tutti gli anni cerchiamo di migliorare e il nostro obiettivo è crescere: un grazie alle società che partecipano perché se non facciamo rete non si va da nessuna parte”.

Presente anche Christian Merati, direttore sportivo settore giovanile Uyba, società di Busto Arsizio con cui la Picco ha attivato una collaborazione: “Siete una società molto attiva e che lavora tanto. E’ un piacere essere qui”.

La chiosa finale al presidente Dario Righetti: “Il vostro/nostro ruolo è fondamentale nella crescita dei nostri giovani. Grazie per tutto quello che fate perché eventi come questo lasciano il segno e servono a dare entusiasmo a queste ragazze. La Eagle Cup è la dimostrazione che l’unione tra società sportive fa la forza”.

La presentazione, condotta dal giornalista Fabio Balbi, si è conclusa con la consegna di una targa al presidente Massimo Sala da parte dell’assessore Nigriello: “E’ un dono che mi riempie di gioia ma voglio condividerlo con la Picco perché il grandissimo lavoro lo stanno facendo loro”.