Lecco celebra la storia dello sci: campioni e territorio protagonisti alla Don Ticozzi

Filmati storici, racconti e interventi dei campioni nella serata promossa dalla Provincia di Lecco

Dalle testimonianze dei pionieri alle esperienze olimpiche di Milano Cortina 2026, una serata dedicata alla memoria sportiva del territorio

LECCO – La storia dello sci lecchese e valsassinese raccontata attraverso immagini, testimonianze e ricordi personali, in un viaggio che ha unito passato e presente delle discipline invernali. La Sala Don Ticozzi di Lecco ha ospitato venerdì sera la serata “Ogni discesa un’emozione – Il contributo della Valsassina e del Lecchese alla storia dello sci”, appuntamento inserito nel programma dei “Giochi della Cultura” promossi dalla Provincia di Lecco.

L’incontro ha ripercorso il recente passato di sci di fondo, sci alpino e sci alpinismo, mettendo al centro il contributo del territorio lecchese e valsassinese nello sviluppo e nella diffusione della cultura dello sci, attraverso racconti, testimonianze dirette, immagini storiche e filmati d’epoca.

Durante la serata sono stati proiettati numerosi contributi video, tra cui “Cento anni di sci in Valsassina”, insieme ai filmati storici dell’Istituto Luce dedicati agli anni Trenta e ai pionieri locali, ai video sugli anni tra le due guerre e sugli anni Cinquanta, fino alle testimonianze raccolte ne “I protagonisti – Le testimonianze”. In chiusura la proiezione dei filmati dedicati alla Settimana Internazionale di Fondo e ai Campionati italiani assoluti di fondo del 2006. Richiamato anche il volume “Cento anni di sci in Valsassina”, scritto da Giacomo Camozzini, Angelo Sala e Domenico Flavio Ronzoni.

A portare i saluti istituzionali è stata la consigliera provinciale delegata alla Cultura e al Turismo Silvia Bosio, che ha trasmesso anche quelli della presidente della Provincia Alessandra Hofmann: “Dopo il grande successo di partecipazione della prima conferenza in Valsassina — ha commentato — continuano le iniziative correlate al progetto delle Olimpiadi della Cultura in occasione dei Giochi Olimpici e Paralimpici invernali Milano Cortina 2026, che rappresentano un’occasione unica per valorizzare anche il ricco patrimonio culturale del nostro territorio. ConoSCIamo è un viaggio culturale che coinvolge 34 musei e siti culturali del Sistema Museale della provincia di Lecco, proponendo un ricco palinsesto di eventi, attività e incontri dedicati ai temi dello sci, dello sport e della montagna, anche attraverso tecnologie immersive e inclusive”.

Anche se non presente in sala è arrivato il saluto di Federica Picchi, sottosegretario allo Sport e ai Giovani di Regione Lombardia. Presente alla serata Mauro Piazza, sottosegretario regionale con delega all’Autonomia e ai Rapporti con il Consiglio regionale.

La serata è stata presentata da Samuele Biffi e Ruggero Meles, con il supporto di Giacomo Camozzi, mentre Meles ha accompagnato il pubblico in un racconto storico che ha ripercorso l’evoluzione dello sci sul territorio.

Numerosi i protagonisti intervenuti, rappresentanti delle diverse discipline e generazioni dello sport invernale lecchese.

Daniel Antonioli, già campione mondiale di winter triathlon e atleta del Centro Sportivo Esercito, ha raccontato gli inizi della propria carriera sportiva vissuti ai Resinelli: “Vivendo al rifugio non avevo molta scelta: lo sci e la corsa sono stati il mio modo per iniziare a fare sport ma anche per girare il mondo e conoscere persone”.

Adriano Greco, guida alpina e tra i pionieri dello sci alpinismo, ha ricordato alcuni passaggi centrali della propria carriera agonistica, tra cui la vittoria al Rally di Premana: “Quando vincemmo il Rally di Premana, che allora era Coppa Europa, capimmo davvero di essere arrivati a un livello importante”.

Gli atleti olimpici di Milano Cortina 2026 Michele Boscacci e Alba De Silvestro (compagni nella vita privata) protagonisti di un 5° posto nella staffetta mista hanno raccontato con entusiasmo la loro esperienza con lo sci alpinismo che, va ricordato, ha esordito ai Giochi Olimpici Invernali. Boscacci ha spiegato: “Abbiamo dovuto adattarci a gare molto compatte: la sprint dura meno di tre minuti, mentre noi siamo abituati a gare molto più lunghe. E’ stata un’esperienza fantastica, sicuramente va trovato un punto di incontro tra la specialità olimpica e lo sci alpinismo vero che resta quello delle grandi gare di montagna”.

De Silvestro ha aggiunto: “La sfida più grande è stata stravolgere completamente il nostro modo di gareggiare: noi siamo abituati a prove da un’ora o più, non da tre o sette minuti. Eravamo lì per provarci, sapevamo che sarebbe stata dura, ma ce l’abbiamo messa tutta”.

Tornado a Boscacci, alla domanda com’è gareggiare a fianco della propria compagna di vita, il forte atleta azzurro non ha avuto dubbi: “Correre al fianco di Alba rende le cose più facili, sia dal punto di vista degli allenamenti, sia dal punto di vista della gara in sé, perché c’è talmente un rapporto stretto che tante volte non è neanche necessario dirsi troppe cose per capirsi. Quindi devo dire che è solo una cosa che ci avvantaggia”.

È intervenuto anche Nicola Invernizzi, responsabile dello sci alpinismo del Centro Sportivo Esercito, che ha evidenziato la crescita del settore giovanile: “Il movimento giovanile è forte e sta crescendo: sempre più realtà stanno investendo nello sci alpinismo dopo l’ingresso olimpico”.

Anna Rosa ha raccontato invece il lavoro organizzativo svolto ai Giochi Olimpici Invernali come vice direttore di gara nello sci di fondo: “Quando si gareggia sulla neve le variabili sono tante e imprevedibili: ogni notte si lavora per preparare le piste del giorno successivo”.

Per lo Sci Club Lecco hanno preso la parola il segretario Michele Milani e gli atleti Nicolò Molteni, in forza alla squadra Nazionale A di Discesa, e Riccardo Mariuzzo della Squadra Nazionale C di Discesa.

Milani raccontato la realtà dello Sci Club Lecco che conta più di 100 atleti: “partendo dai più piccoli che fanno i corsi di avviamento allo sci basati sull’aspetto ludico. Poi abbiamo le categorie superiori che sono i Bay e Cuccioli per arrivare ai Ragazzi e agli Allievi fino alla categoria Giovani. In quest’ultima si fa sul serio, ci si arriva gradatamente e a quel punto bisogna decidere se fare veramente lo sportivo, ovvero l’atleta o prendere altre strade. Abbiamo oggi 30 atleti come squadra Giovane e abbiamo diversi tra cui il qui presente Riccardo che possono diventare i futuri atleti della Nazionale”.

Milani ha infine ricordato il lavoro svolto dal Consiglio dell Sci Club Lecco e dello staff tecnico: “Tutto questo è possibile grazie ad uno sforzo e un lavoro immenso non solo da parte degli atleti e delle loro famiglie, ma ci sono anche gli allenatori e il Consiglio che rende possibile questo questa attività molto dura, soprattutto per noi che per allenarsi sulla neve dobbiamo gioco forza spostarci in località come Bormio e Santa Caterina”.

Parola quindi a Molteni, ancora convalescente a causa della rottura di crociato e menisco in Valgardena, “incidenti che capitano in questo sport” ha ricordato dicendosi poi dispiaciuto di aver dovuto seguire i compagni alle Olimpiadi dal divano di casa. “Io faccio parte di quella squadra e sapevo che comunque potevano andare molto bene perché siamo una squadra forte, abbiamo lavorato molto bene durante tutta la stagione, infatti i risultati, non solo alle Olimpiadi, lo stanno dimostrando”.

Riccardo Mariuzzo anche lui fermo ai box per una lussazione alla spalla che si è procurato durante una gara di Super G Coppa Europa ha dichirato: “Sono fuori anch’io anche è un problema minore rispetto a quello di Nicolò. Ho voglia di tornare in pista, le ambizioni sono tante”.

Molto apprezzati anche gli interventi degli ex atleti, come Paola Pozzoni, protagonista dello sci di fondo, Roberto De Marcellis per il winter triathlon, Roberto Chiappa, alpinista e sci alpinista del gruppo Gamma, e Flavio Spazzadeschi, scialpinista e alpinista, che hanno ripercorso momenti significativi delle rispettive esperienze sportive.

A chiudere la serata è stato il comandante provinciale dei Carabinieri di Lecco, colonnello Nicola Melidonis, che ha seguito l’incontro e ha commentato: «Più sto in questo territorio e più mi piace, e imparo a conoscerlo. Questa sera ho visto il passaggio dalla vecchie alla nuove generazione di storia identità passioni. Ho ascoltato storie che legano la comunità e ho colto qualla semplicità che è un filo conduttore che unisce tutti. Il messaggio che ne è emerso è che quando si fa sport con passione e con lo spirito giusto poi risultati arrivano».

Un appuntamento che ha messo in relazione memoria, sport e territorio, restituendo il valore umano e culturale dello sci lecchese attraverso le voci dirette dei suoi protagonisti.