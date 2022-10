Le tre città lombarde si sono aggiudicate l’evento multi-sportivo europeo dedicato ai masters

Il Comune: “Un evento che ci colloca sotto i riflettori internazionali del mondo sportivo amatoriale”

LECCO – Le città di Lecco, Como e Varese ospiteranno, nel 2027, gli European Masters Games, la manifestazione multi-sportiva per atleti over 30, promossa ogni quattro anni dalla International Masters Games Association.

Gli European Masters Games offriranno agli amatori di tutta Europa la possibilità di confrontarsi sul campo in 30 differenti discipline, che saranno ospitate nelle tre città lombarde. La candidatura italiana batte quella portoghese di Lisbona, mentre la Lombardia ospiterà anche l’edizione invernale dei giochi nel 2024.

Il Lario e il varesotto raccoglieranno quindi il testimone dalla località finlandese di Tampere, che li ospiterà dal 26 giugno al 9 luglio del prossimo anno.

“Un evento che ci colloca sotto i riflettori internazionali del mondo sportivo amatoriale – sottolineano il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e l’assessore all’Attrattività Territoriale Giovanni Cattaneo – e che trova spazio in quel percorso di avvicinamento alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, al quale guardiamo con attenzione e intraprendenza, in funzione di una promozione fondamentale del nostro territorio e della nostra città, che tanto offre e ha da offrire in termini di outdoor e pratica di attività sportive”.

“Ringraziamo il sottosegretario regionale Antonio Rossi e la consigliera del Ministro dello Sport e del Turismo Manuela Di Centa – aggiungono sindaco e assessore – per il decisivo supporto nella preparazione del dossier di candidatura e per l’impegno a sostenere le tre città fino al traguardo del 2027, nonché la disponibilità della Camera di Commercio di Como-Lecco”.