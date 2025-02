Lecco. Domenica si correrà la 16° Maratonina: attenzione alla viabilità

Allo stesso tempo è sospeso il senso unico di marcia in via Spirola dal civico 12 a via Sondrio, in via Torri Tarelli, in via Nava tratto da via Sirtori a via Torri Tarelli, in via Adda tratto da Ponte Kennedy a via Bezzecca e in via Dell’Isola dal civico 12 a via Varese. Invertito, inoltre, il senso di marcia in via Sirtori con direzione da via Nava a via Nino Bixio, in via Pizzi con direzione da via Appiani a via Amendola, in via Cantù con direzione Ponte Kennedy, in via Bezzecca con direzione da via Adda a via Aspromonte e in via San Francesco con direzione via Bezzecca. Sospesa, infine, la ZTL in via Carlo Cattaneo dalle 9 alle 13: a questo collegamento il provvedimento viabilistico completo.

Maggiori informazioni sulla competizione su spartacusevents.com.