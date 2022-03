Lecco. Dopo due anni di stop forzato ritorna la Belèe De Cursa

Domenica 15 maggio la data da segnare sul calendario

Sarà fissato un numero massimo di atleti, prossimamente le modalità d’iscrizione

LECCO – “Per ora segnatevi la data: domenica 15 maggio. Udite, udite, a grande richiesta, dopo due anni di pausa forzata, quest’anno riprende la Belèe De Cursa“.

L’annuncio via social da parte degli organizzatori è di poco fa. I dettagli verranno comunicati in seguito, ma quel che è certo è che quest’anno la Belèe De Cursa si farà. Un appuntamento molto sentito a Lecco, soprattutto nel rione di Belledo, in grado di riunire centinaia di appassionati di corsa tra grandi e piccini, amatori e semplici appassionati.

“Quest’anno, a differenza di tutte le altre edizioni, ci sarà un numero massimo di atleti partecipanti, quindi sarà meglio iscriversi il per tempo – hanno fatto sapere gli organizzatori -. Prossimamente sarà pubblicato il volantino con il regolamento completo e saranno spiegate le modalità di iscrizione”.

