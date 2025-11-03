Lecco. Federico Colaninno vince la Coppa dei Bravi 2025

Colaninno è stato affiancato dall’equipaggio composto da Andrea Ratti, Michele Anzivino e Gian Giacomo Fogazzaro

LECCO – Federico Colaninno, trimmer ventiseienne di Gaeta (Latina) e membro del team Luna Rossa Prada, ha conquistato nel Golfo di Lecco l’edizione 2025 della “Coppa dei Bravi Interlaghi – Trofeo Kong”, regata benefica di match race promossa dalla Società Canottieri Lecco Vela.

Colaninno, affiancato in equipaggio da Andrea Ratti, Michele Anzivino e Gian Giacomo Fogazzaro, si è confermato protagonista assoluto durante i due giorni di sfide disputate su imbarcazioni della classe RS21, messe a disposizione dalla RS21 Italian Class presieduta da Davide Casetti.

Il giovane velista, già protagonista nel 2024 nella Youth America’s Cup di Barcellona, vinta con Luna Rossa sugli AC40, e candidato nel 2027 a far parte del team italiano a Napoli con gli AC75 di America’s Cup, ha collezionato quattro vittorie, cedendo una sola volta a Tommaso Chieffi, una delle leggende della vela italiana, detentore di 29 titoli mondiali e con numerose partecipazioni alla Coppa America.

Proprio Chieffi, affiancato da Antonio Pelizzari, Simone De Capitani e Ilona Mattei, con tre vittorie si è classificato secondo, davanti al mito brasiliano della vela Torben Grael, in equipaggio con Gennaro Maisto, Luca Selleri e Andrea Amodeo.

Colaninno, che al termine della premiazione ha dovuto partire immediatamente per Cagliari verso la base di Luna Rossa insieme ai compagni Maria Vittoria Marchesini e Guido Gallinaro, ha ricevuto il trofeo dalle mani di Marco Bonaiti, grande appassionato di vela e presidente di Kong Italy.

La Coppa dei Bravi 2025 è stata segnata da match race molto combattuti, che hanno messo a dura prova gli equipaggi sorteggiati tra i partecipanti. Su iniziativa degli organizzatori, la regata è stata devoluta alla Fondazione “Projeto Grael” di Torben Grael, che dal 1998 ha sostenuto oltre 20 mila bambini brasiliani.

Neppure il maltempo e la pioggia del secondo giorno hanno fermato i match, che si sono disputati sfruttando un “ballerino” Tivano, il vento da nord tipico del ramo lecchese del Lario.

La classifica dei dodici timonieri:

Federico Colaninno (4 vittorie)

Tommaso Chieffi (3)

Torben Grael (3)

Paola Amar (3)

Flavio Favini (3)

Roberto Spata (2)

Mattia Cesana (2)

Pier Puthod (2)

Guido Gallinaro (2)

Lorenzo Bressani (2)

Alessandro Castelli (0)

Maria Vittoria Marchesini (0)

Al termine delle sfide sono stati assegnati anche alcuni premi speciali. Il trofeo Rose Island per la velista meglio classificata è andato a Ilona Mattei, consegnato da Fabio Rosa; Tommaso Chieffi ha ricevuto il trofeo “Nel segno della continuità”, messo in palio da Vassena. Il premio eleganza del Museo della Barca Lariana è stato assegnato a Michela Donelli tra le donne e a Marco Frigerio tra gli uomini. Infine, l’ambito trofeo “Fair Play” del Panathlon Club Lecco è stato conferito a Davide Casetti, presidente della RS21 Italian Class.

La “Coppa dei Bravi – Trofeo Kong” si era aperta venerdì 31 ottobre con una serata organizzata da Canottieri Lecco Vela, Panathlon Club Lecco e Confcommercio Lecco, sul tema: “L’America’s Cup in Italia, una prima volta storica”.

La serata è stata arricchita dalla presenza e dalle splendide fotografie di Carlo Borlenghi, fotografo con all’attivo tredici campagne di Coppa America, da “Azzurra” del 1983 a “Luna Rossa” di Barcellona 2024. Borlenghi ha intrattenuto il numeroso pubblico accorso a Palazzo Falck con aneddoti affascinanti, raccontando l’evoluzione dalle barche tradizionali ai catamarani, fino alle attuali “barche volanti”.

Non sono mancati i racconti di timonieri di fama, tra cui Tommaso Chieffi (già nei team di Italia e del Moro di Venezia in Coppa America), Flavio Favini (Mascalzone Latino), Alessandro “Dado” Castelli (ingegnere in Coppa con Fast 2000), Lorenzo “Rufo” Bressani, Mattia Cesana (campione del Mondo Switch 2025), Roberto Spata, Pierluigi Puthod e il trio di giovani promesse del Team Luna Rossa Prada, giunto a Lecco poche ore prima dalla base di Cagliari: Maria Vittoria Marchesini, Guido Gallinaro e Federico Colaninno. Purtroppo assente per indisposizione Torben Grael, appena sbarcato a Milano dal Brasile. La serata, condotta da Marco Corti, si è conclusa con l’intervento del sindaco di Lecco, Mauro Gattinoni.

La “Interlaghi – Coppa dei Bravi” 2025 ha potuto contare sul sostegno dei seguenti partner: Camera di Commercio Como-Lecco, Comune di Lecco, Panathlon Lecco, Kong Italy, Rose Island, Vassena, Deca, Mab, Effeitalia, Lecco Boats, Lubrimetal, ACinque, Deltacalor, Fondazione Comunitaria del Lecchese, RS21 Italian Class e Slam.