Domenica 3 marzo torna la gara organizzata da Spartacus Events di Renzo Straniero

“Eliminato un giro di boa, sarà una gara velocissima. Al via sono attesi tutti i migliori”

LECCO – Domenica 3 marzo, è questa la data da cerchiare in rosso per tutti gli sportivi: torna la Lecco Half Marathon firmata Spartacus Events.

Questa mattina, in comune, è stata presentata la 12^ edizione: “Abbiamo già 500 iscritti, ma manca ancora una settimana e abbiamo tutto il tempo per arrivare a quota 1000”.

Partenza e arrivo dalla centralissima piazza Cermenati (informazioni e iscrizioni www.spartacusevents.com)

Renzo Straniero, l’anima della maratonina

E’ il deus ex machina della competizione, Renzo Straniero è stato il primo a crederci e oggi è ancora il motore dell’organizzazione: “Abbiamo riomologato il percorso che, nella sostanza, è uguale a quello degli anni scorsi. Siamo riusciti a togliere uno dei due giri di boa rendendo il percorso ancora più veloce”.

Il percorso è totalmente piatto e si snoda tra l’Orsa Maggiore e la caserma dei Vigili del Fuoco: “L’unica incognita è il vento che, soprattutto sul tratto a lago, potrebbe rallentare gli atleti. Sarà una gara competitiva in uno scenario splendido che fa della Maratonina di Lecco una delle più belle a livello italiano e internazionale”.

Tra gli iscritti ci sono già otto atleti con tempi sotto 1h03′, mentre a livello femminile c’è un’atleta su 1h12′.

Giampaolo Riva della Fidal Como-Lecco

“Quella di Lecco è una delle maratonine più longeve e spettacolari dal punto di vista paesaggistico – ha detto il presidente Giampaolo Riva -. Accanto agli atleti d’élite è bello vedere l’esercito degli amatori, tutte persone che portano un indotto alla città. La Federazione è vicina a queste manifestazioni, buona 12^ edizione”.

Walter Milani presidente della 3Life

La 3Life Asd del presidente Walter Milani ha voluto essere al fianco di Renzo Straniero e della Lecco Half Marathon: “Quest’anno vogliamo valorizzare le manifestazioni locali, quale modo migliore per farlo se non con la partecipazione di squadre e atleti locali – ha detto -. Il prossimo 3 marzo ci auguriamo una cornice di pubblico adeguata a un evento di questo tipo”. Alla presentazione, sempre per la 3Life, era presente il lecchese Giovanni Mazzei forte atleta che ha partecipato a tutte le edizioni.

Sabrina Amato e Angelo Malighetti

Tra gli ospiti anche Sabrina Amato, in rappresentanza di Taurus, main sponsor della manifestazione sportiva, e Angelo Malighetti, atleta e funzionari del settore sport del comune di Lecco: “Ricordo gli inizi di questa manifestazione e l’essere giunti alla 12^ edizione è un momento di felicità anche personale” ha detto Malighetti.

L’assessore allo sport Roberto Nigriello

“La maratonina di Lecco sarà un importante momento di sport per la città e per tutti i concorrenti, un momento in cui sport e turismo si sposeranno nelle vie del centro – ha detto Nigriello -. Per ospitare questo evento sarà necessario chiudere il lungolago e, quando lo facciamo, spesso riceviamo critiche dalla città e dai commercianti. Penso che valga la pena chiudere il lungolago per più di 500 atleti, è un beneficio per tutta Lecco tutelare una gara che si affaccia sul panorama delle gare nazionali”.