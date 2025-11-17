Lecco, il Circolo Spassky lancia il corso gratuito di scacchi per giovani

Appuntamento ogni venerdì dalle 16.30 alle 18 nella sala del Dopolavoro ferroviario

Il sodalizio lecchese, guidato da 20 anni da Nicola Gerundino, offre lezioni gratuite per avvicinare i giovani agli scacchi e ai valori di sportività e lealtà

LECCO – Il Circolo Scacchistico di Lecco Boris Spassky rilancia il proprio impegno verso i più giovani aderendo al progetto comunale “Voglia di Sport”, iniziativa sostenuta dalla Città di Lecco e pensata per promuovere attività sportive accessibili a ragazze e ragazzi del territorio. Il circolo invita i giovani interessati a prendere parte al nuovo corso di scacchi, completamente gratuito, che si svolgerà ogni venerdì dalle 16.30 alle 18.00 nella sede sociale, all’interno della sala del Dopolavoro ferroviario in piazza della Stazione 1.

Il percorso è dedicato a ragazzi e ragazze dai 7 ai 14 anni e sarà tenuto dagli istruttori qualificati del circolo, pronti a guidare i partecipanti alla scoperta di una disciplina che da sempre unisce tecnica, carattere e divertimento. Per informazioni è possibile contattare il numero 338 273 1636 o scrivere all’indirizzo scacchileccogiovanile@gmail.com.

Il Circolo Boris Spassky, che quest’anno celebra 40 anni di attività, porta avanti con convinzione una tradizione consolidata sotto la guida del presidente Nicola Gerundino, alla guida da ormai 20 anni. L’obiettivo dichiarato è chiaro: “avvicinare i giovanissimi a questa disciplina sportiva cercando, oltre che ad imparare il gioco, di trasmettergli la sportività e la lealtà verso gli avversari e che anche la sconfitta non è un dramma ma aiuta a crescere”.

Un messaggio che riflette la filosofia del circolo, convinto che gli scacchi possano rappresentare un valido strumento formativo, capace di “sviluppare il pensiero critico, la logica e la creatività” in una fase cruciale della crescita. Un invito aperto, dunque, a tutti i giovani che desiderano scoprire uno sport della mente capace di appassionare e formare allo stesso tempo.