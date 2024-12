Lecco. Il grande evento di fine anno delle tre eccellenze sportive lecchesi

Venerdì 20 dicembre la serata organizzata da Rugby Lecco, Pallavolo Alberto Picco e Basket Costa

Un momento di festa, inclusione e valorizzazione dei talenti lecchesi

LECCO – Il Palataurus ha fatto da cornice alla festa di Natale dello sport lecchese, “Natale Insieme”, a cui hanno preso parte numerosi partecipanti. L’evento è stato organizzato dalle tre principali società sportive del territorio, ovvero l’Asd Rugby Lecco, la Pallavolo Alberto Picco e l’Asd Basket Costa, con l’obiettivo di promuovere una visione dello sport inclusiva, gioiosa e orientata alla valorizzazione dei talenti locali.

Erano quasi mille le atlete e gli atleti, dai tesserati delle prime squadre che competono in Serie A2 fino ai più piccoli under 6, insieme ai familiari, ai dirigenti e agli appassionati di tre eccellenze dello sport lecchese.

Questi club condividono una strategia e valori comuni: essere una risorsa per il territorio, essere vicini alle famiglie e alle scuole, offrendo una proposta sportiva educativa che, da un lato, forma atleti di alto livello, cresciuti “in casa”, e dall’altro, fornisce a ragazze e ragazzi un’opportunità concreta di praticare sport a Lecco e in Brianza. Ogni giovane, secondo le proprie attitudini, ha la possibilità di crescere non solo come sportivo, ma anche come persona, in un contesto attento, capillare e orientato alla valorizzazione del talento e della crescita individuale.

I presidenti delle tre società, Carlo “Reda” Redaelli per il Rugby Lecco, il “Pres” Dario Righetti per la Picco e Fabrizio “Bicio” Ranieri per il Basket Costa, hanno ribadito con forza l’idea di una proposta sportiva che si sviluppa su due fronti: “Valorizzare il senso di comunità proprio degli sport, in particolare quelli di squadra, promuovendo l’inclusione, e allo stesso tempo offrire un percorso di crescita ai talenti locali, permettendo loro di competere ai massimi livelli con le proprie forze”.

Le forze che alimentano queste realtà sportive sono anche quelle delle imprese e delle aziende che operano sul territorio. Alla festa erano presenti numerosi sponsor delle tre società, tra cui Andrea Beri, AD di Steelgroup, uno degli sponsor più vicini al Rugby Lecco.

In occasione della storica promozione in Serie A, Beri ha spiegato: “Sono i valori del rugby che ci hanno spinto a sostenere il Club, l’educazione allo sport, l’inclusione e la sua natura sana. Credo che molte altre aziende del lecchese dovrebbero cogliere l’opportunità di fare propri questi valori e di sostenere un progetto altrettanto importante e significativo”.

Per il Rugby Lecco, questa festa non segna solo la chiusura di un anno, ma l’inizio di un traguardo molto speciale: i 50 anni della società. “Da cinquant’anni siamo un punto di riferimento per la crescita sportiva del nostro territorio – ha spiegato Carlo Redaelli – Il rispetto, il sacrificio, il sostegno reciproco, la forza della squadra, la crescita personale dell’atleta attraverso lo sport e il nostro forte legame con il territorio sono i valori che ci guidano. E sono proprio questi valori che intendiamo portare avanti con una serie di iniziative importanti”.

Inoltre, ha aggiunto: “Stiamo lavorando a una mostra che parli del Rugby Lecco e di Lecco in questi 50 anni, che vorremmo inaugurare in occasione del torneo giovanile ’14 Cime’ dedicato all’under 14 che è anche un campus di formazione per gli allenatori, a inviti con tutte le squadre di serie A2. Condividendo quindi un percorso di crescita anche con le altre realtà”.

Carlo Redaelli ha continuato a illustrare le iniziative in programma: “A giugno organizzeremo la ‘Settimana Bluceleste’, una grande festa che culminerà in un torneo della nostra Scuola Rugby, con 20 squadre provenienti da Francia, Veneto e Centro Italia. Oltre ai tornei open, come il Touch dei Bar e il Torneo Rugby Old, ci saranno anche momenti conviviali come la ‘Terzo Tempo Marathon’, con street food, grigliate, DJ set e musica live. Non mancherà una minimaratona di calcio riservata agli under 12, pensata come un incrocio di esperienze sportive, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza. Vogliamo che il Rugby Lecco diventi un abilitatore non solo di sport, ma anche di solidarietà”.

“Altre iniziative saranno legate agli scambi con i ragazzi e le famiglie, grazie al gemellaggio con Macon, e al progetto Scuola, che continueremo a promuovere con impegno – ha sottolineato Redaelli – Inoltre, ci concentreremo sulla Tessera Sostenitore, sull’Albo dei Volontari, e su un’attenzione sempre maggiore alla Club House e al Bione, che vogliamo rafforzare come luoghi di aggregazione e crescita comunitaria”.

“E la prima squadra? Hic Sunt Leones! Lotteremo fino all’ultimo con i nostri ragazzi lecchesi, tutti cresciuti nel nostro vivaio, in un campionato difficile come la Serie A. L’obiettivo principale è far crescere una mentalità da leoni, forte e leale, nella nostra prima squadra, affinché, con il loro esempio, possa diffondersi in tutta la nostra comunità, nello sport e nella vita. Il resto seguirà naturalmente” ha concluso Carlo Redaelli.

Nel 2023, il Rugby Lecco ha raggiunto una storica promozione in Serie A e si prepara a festeggiare nel 2025 i suoi cinquant’anni di attività sportiva con un programma ricco di eventi. Con oltre 350 tesserati, il Club porta avanti un’attività che coinvolge tutti, dai più piccoli dell’Under 6, impegnati in percorsi di motricità e affettività, fino agli adulti con le proposte “open” per il Touch e gli Old. Il tutto, affiancato dalle squadre che militano in Serie A e Serie C, e dalla passione bluceleste dei numerosissimi volontari, sempre presenti nei “terzi tempi” al Bione.

La Pallavolo Picco è una delle punte di diamante dello sport lombardo e nazionale, un autentico punto di riferimento per l’eccellenza della pallavolo femminile, che milita in Serie A2 da tre stagioni. Con una storia che supera i cinquant’anni, la Picco si distingue per un’organizzazione sportiva di altissimo livello, con una formazione di atleti di grande valore e oltre 200 tesserati. La società può contare su un vasto e appassionato pubblico che riempie il PalaBione, oltre a un’ampia gamma di attività extrasportive a sostegno della comunità civile.

Infine, il territorio della Brianza lecchese è il cuore pulsante dell’attività di Basket Costa, che si distingue per un focus straordinario sul settore giovanile. Con cinque centri di minibasket a Costa Masnaga, Oggiono, Arosio, Inverigo e Renate, la società accoglie e forma 450 atleti e atlete, dai 4 ai 30 anni. La maggior parte di loro è compresa tra i 4 e i 14 anni, con solo una ventina di over 18, tutti coinvolti in un progetto sportivo ed educativo che, dal 1972, mette al centro non solo la crescita atletica, ma anche lo sviluppo personale.