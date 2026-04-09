Lecco, il Panathlon Club ospita Valentina Battistini: incontro sul calcio dilettantistico lombardo

Appuntamento il 14 aprile con la presidente del Comitato regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti

Prima donna alla guida del Comitato, coordina oltre 1.300 società dilettantistiche, molte delle quali presenti nel territorio lecchese

LECCO – Il Panathlon Club Lecco ospita una protagonista del calcio dilettantistico lombardo. Martedì 14 aprile alle ore 20, all’NH Hotel Pontevecchio di Lecco, è in programma l’incontro con Valentina Battistini, presidente del Comitato Regionale Lombardia della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Giuoco Calcio.

L’iniziativa è promossa dal Panathlon Club Lecco, guidato dal presidente Riccardo Benedetti, e rappresenta un momento di confronto sul mondo dello sport e del calcio dilettantistico.

L’elezione di Valentina Battistini, avvenuta nel marzo dello scorso anno, ha segnato un passaggio significativo nel panorama calcistico regionale: si tratta infatti della prima donna alla guida del Comitato lombardo della Lega Nazionale Dilettanti, una realtà che conta oltre 1.300 società, molte delle quali presenti anche nel territorio lecchese.

Il percorso di Battistini nel calcio inizia nel 2006, con il corso da arbitro a Varese. Negli anni successivi consegue la licenza di allenatore Uefa B e sviluppa un percorso che l’ha portata a ricoprire ruoli di responsabilità all’interno della federazione.

Tra le esperienze ricordate, anche la nascita della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale della Figc, avviata nel 2016 all’interno del Comitato Regionale Lombardia con il nome di “quarta categoria” e diventata in pochi anni la terza divisione del sistema federale.