Lecco invasa dagli arrampicatori, in 150 per il Rampegamma Boulder Safari

Gli atleti si misurano su 35 diversi blocchi disseminati per tutto il centro della città

Il culmine dell’evento in piazza Garibaldi a partire dalle ore 20 con le emozionanti finali

LECCO – In 150 per l’edizione 2025 del Rampegamma Boulder Safari. Il centro di Lecco, fin dal primo pomeriggio, è stato invaso pacificamente dagli arrampicatori che si sono misurati su 35 diversi blocchi disseminati per tutta la città. Un vero successo, nonostante un tempo decisamente autunnale, per il raduno di street boulder che ha portato un tocco di colore in città.

Gli atleti, con i loro tipici materassoni per proteggersi dalle cadute, sono andati alla scoperta di Lecco per scalare cornicioni, panchine, colonne, portoni… regalando spettacolo agli spettatori incuriositi. Organizzato dal Gruppo Alpinistico Gamma l’evento ha fatto centro con il suo mix di sport, ingaggio e divertimento.

La gara vera e propria è scattata alle 14, con chiusura dei blocchi prevista per le 18. Entro le 18.30 i partecipanti dovranno consegnare il proprio score in piazza Garibaldi, fulcro dell’evento. Il culmine sarà sempre in piazza Garibaldi alle 20 con le finali che si disputeranno su un apposito pannello che saprà sicuramente regalare emozioni.