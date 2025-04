Lecco. Michele Bonacina è pronto a tornare sul podio all’XTERRA Grecia 2025

Bonacina torna in Grecia, dove ha ottenuto il suo primo podio in una gara full distance

“Ogni gara è una nuova sfida che mi spinge a crescere come atleta”

GRECIA – Dopo un incredibile secondo posto nella gara inaugurale della XTERRA World Cup 2025 in Australia, Michele Bonacina è pronto a tornare in competizione per la seconda tappa, che avrà luogo nella splendida cornice costiera di Vouliagmeni, in Grecia. Per l’atleta élite italiano di Dolzago, questo rappresenta un ritorno su un tracciato di particolare importanza.

“XTERRA Grecia è davvero speciale per me, perché è lì che ho conquistato il mio primo podio in una gara full distance – racconta Michele – Quell’esperienza mi ha dato una fiducia e una motivazione enormi, è un momento che non dimenticherò mai. L’atmosfera a Vouliagmeni, il percorso, l’energia: tutto si è combinato perfettamente quel giorno, ed è un posto che porterò sempre nel cuore”.

Reduce dal podio australiano e in grande forma, Bonacina è determinato a sfruttare al massimo l’onda positiva: “Quello che adoro della XTERRA World Cup è che ogni gara è una sfida unica. Ogni percorso è diverso e il livello di competizione è sempre altissimo. Questo mi mantiene curioso e concentrato. Non vedo l’ora di capire come mi confronto con gli altri atleti. Ogni tappa è un test nuovo, e questa continua sfida è ciò che mi spinge a crescere come atleta”.

Il tracciato tecnico greco sembra fatto su misura per il suo stile: “La parte più emozionante della gara saranno sicuramente le discese veloci in bici, in particolare quelle curve larghe e rapide. Adoro quella sensazione di velocità e controllo nei tratti più tecnici. È un’emozione pura, che mi spinge a dare il massimo durante la gara”.

Ma dietro il casco e le scarpe da trail c’è molto di più: “Viaggiare per il mondo come atleta internazionale e rappresentare Dolzago, Lecco, è qualcosa che per me ha un valore immenso. Sono profondamente orgoglioso delle mie origini. A casa, le persone cominciano a riconoscermi come atleta, ed è una sensazione fantastica. È bello sapere che il mio percorso sta ispirando altri nella mia comunità. Anche se è un piccolo paese, lo porto sempre nel cuore, ovunque mi porti la mia carriera”.

E come ogni atleta XTERRA sa, la ricompensa va oltre il traguardo: “Fuori dalla gara, la parte migliore è senza dubbio il cibo, specialmente al termine della competizione. Non c’è nulla di meglio di un pasto greco dopo aver dato tutto. L’atmosfera, il sole, il mare, tutti questi elementi insieme rendono l’esperienza XTERRA davvero unica e perfetta”.