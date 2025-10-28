Lecco regina degli scacchi under 12: il Circolo Spassky vince il titolo regionale

A Inveruno la squadra Under 12 lecchese domina il campionato regionale con cinque vittorie su cinque

Il presidente Gerundino: “Gli scacchi sono una palestra per la mente, insegnano a pensare e a rispettare gli altri”

INVERUNO – Impresa lecchese al Campionato Regionale Giovanile di scacchi a squadre, disputato domenica scorsa a Inveruno. Nella categoria Under 12, il Circolo Spassky di Lecco si è imposto con un percorso netto: cinque vittorie su cinque partite. Un risultato che consacra la formazione lecchese come campione regionale e conferma la crescita del movimento giovanile cittadino.

Protagonisti del successo i giovanissimi Nicola, Riccardo, Giorgio e Damiano, che hanno superato avversari di peso provenienti da realtà consolidate come Milano, Bergamo e Varese. Quattro piccoli grandi campioni, uniti da impegno e passione, capaci di trasformare un sogno in una vittoria concreta.

Il presidente del Circolo Spassky, Nicola Gerundino, presente a Inveruno per seguire da vicino la squadra, non nasconde la propria soddisfazione: “Gli scacchi insegnano a pensare, ma anche a rispettare le regole e gli avversari. I quattro ragazzi uniti da amicizia, passione e impegno hanno dimostrato, seppur giovanissimi, un forte spirito di squadra. Preferisco parlare di percorso piuttosto che di vittoria; un percorso iniziato tre anni fa con il ritrovo al Circolo Spassky tutti i venerdì pomeriggio dedicato ai giovanissimi, che grazie al lavoro dei nostri istruttori ha fatto crescere diversi ragazzi con un programma di avvicinamento al gioco degli scacchi non solo inteso come conseguimento della vittoria ma anche come strumento educativo”.

Gerundino sottolinea come il progetto del Circolo punti a formare non solo atleti, ma persone: “Crediamo che la disciplina sia una perfetta palestra per la mente, l’apprendimento si intreccia poi con la passione e il gioco diventa un sano modo per crescere insieme. Gli scacchi insegnano a pensare prima di agire, a gestire le emozioni e a collaborare. Sono lezioni che valgono anche fuori dalla scacchiera”.

Il presidente invita infine i giovani interessati a conoscere più da vicino il mondo degli scacchi: “Invito quindi tutti i giovanissimi, che vogliono saperne di più sugli scacchi, a venirci a trovare il venerdì pomeriggio presso la nostra sede nella sala DLF in stazione a Lecco”.

Il Circolo Spassky, fondato e animato da una passione autentica per il gioco e per la crescita dei ragazzi, continua così a distinguersi per l’attività educativa e sportiva sul territorio. A completare i ringraziamenti, Gerundino dedica un pensiero a Marco Buzzoni, responsabile del settore giovanile, “che con la sua dedizione e capacità sta ottenendo prestigiosi risultati non solo a livello locale”.

Una domenica da incorniciare, dunque, per la squadra lecchese che, con il titolo regionale, scrive una nuova pagina di sport e orgoglio cittadino.