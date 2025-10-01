Lecco, riapre la palestra di arrampicata dopo un anno e mezzo di stop

Lunedì 13 ottobre alle 17 la riapertura ufficiale: corsi in partenza dal 27 ottobre

Spazi rinnovati: a disposizione le pareti lead, boulder e la zona di allenamento a secco. Non ancora pronte le nuove pareti di arrampicata

LECCO – Dopo un anno e mezzo di chiusura, la palestra di arrampicata di via Carlo Mauri 1 a Lecco è pronta a riaprire i battenti. Lunedì 13 ottobre, alle ore 17, scatterà ufficialmente la nuova stagione 2025-2026.

I lavori di ampliamento hanno raggiunto un primo traguardo e consentono di riavviare l’attività sportiva, seppure con una riapertura definita “soft”. Gli spazi rinnovati sono infatti disponibili, ma le nuove pareti di arrampicata non sono ancora pronte. La Comunità Montana del Lario Orientale e Valle San Martino, insieme al Comune di Lecco e con il supporto della Regione Lombardia, è al lavoro per completare l’intero progetto, con l’obiettivo di consegnare entro il 2026 un palazzetto pienamente rinnovato e attrezzato.

I Ragni di Lecco, gestori della struttura, hanno deciso di ripartire mettendo a disposizione le pareti lead, boulder e la zona di allenamento a secco già utilizzate fino alla primavera 2024.

Sul piano pratico, la palestra sarà aperta dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 23, mentre nel fine settimana l’orario sarà dalle 14 alle 18.30, ma solo in caso di maltempo. Invariati i prezzi, consultabili sul sito ufficiale dei Ragni di Lecco. Per abbonamenti e tessere, resta obbligatorio presentare un certificato medico non agonistico con ECG a riposo.

I corsi di arrampicata per bambini, ragazzi e adulti prenderanno il via da lunedì 27 ottobre. Le iscrizioni saranno possibili esclusivamente in palestra e previo saldo dell’intero importo. La segreteria resterà aperta lunedì 13 e martedì 14 ottobre dalle 14 alle 22 per informazioni e iscrizioni, mentre da mercoledì 15 tornerà al consueto orario 17-22. Anche in questo caso, per partecipare ai corsi sarà obbligatorio il certificato medico.

Per la stagione in corso non sono previsti Open Day né lezioni di prova. “Non vediamo l’ora di ritrovarci in palestra per allenarci e divertirci di nuovo insieme, con la solita passione per la scalata!”, sottolineano i gestori.