Il Lecco perde 5 a 1

LECCO – Niente da fare per il Lecco nel derby sul campo dei Saints Pagnano, valido per l’11^ giornata di Serie A2. Tra infortuni e squalifiche, mister Parrilla ha a disposizione solo 5 elementi della prima squadra e la panchina è composta solo dai volenterosi ragazzi dell’Under 19. I padroni di casa si impongono per 5-1, ma ai blucelesti vanno gli appalusi di tutti i loro tifosi per il grande cuore messo in campo.

Lecco che parte anche bene e, nel primo tempo, sfiora più volte il vantaggio. Al 5′ Joao impegna Cardaba, Matias Parrilla è lì a due passi e la sua conclusione viene salvata a pochi centimetri dalla linea di porta. All’11’ Mattaboni e al 15′ Joao costringono nuovamente alla respinta Cardaba, ma un minuto dopo è Caglio a sbloccare il risultato con un tiro da fuori che sbatte sul palo e si infila alla sinistra di Di Tomaso. Poco prima dell’intervallo doppia occasione per Schusterman e primo tempo in archivio sull’1-0.

La ripresa inizia con il Lecco a spingere e conquistare un corner dalla destra. Mattaboni pesca Tortorella nel cuore dell’area, i Saints si salvano e ripartono in contropiede firmando il raddoppio con capitan Zaninetti. I blucelesti accusano il colpo e pochi istanti dopo si fanno infilare nuovamente in ripartenza da Schusterman per il 3-0. La stanchezza si fa sentire, ma il Lecco non molla e Mattaboni al 5′ insacca tra le gambe di Cardaba il pallone del 3-1. Al 5′ Caglio centra la traversa e al 10′, ancora in contropiede, batte Di Tomaso a tu per tu per il 4-1. Mister Parrilla schiera Tortorella portiere di movimento, ma a segnare a porta vuota dalla distanza è Caruso per il 5-1 finale.