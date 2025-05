Lecco si veste di rosa, tanto entusiasmo per il passaggio del Giro d’Italia

Migliaia di persone si sono riversate in strada per salutare la carovana rosa

In centro Lecco scoppia la festa. Gran lavoro di forze dell’ordine e volontari per presidiare le strade

LECCO – Complice il bel tempo in tantissimi si sono assiepati lungo le strade lecchesi per il passaggio del Giro d’Italia. Tanto l’entusiasmo per un evento mitico capace di scaldare il cuore della gente. La carovana rosa, partita da Morbegno, è entrata nel nostro territorio dal lago per poi salire in Valsassina e scendere in centro Lecco.

Proprio in città si è scatenata la festa (VIDEO) in attesa del passaggio dei corridori. In Piazza Manzoni, dove si è fermata la Carovana Rosa per un momento di animazione, è arrivato anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni per un saluto: “Lecco accoglie il Giro d’Italia con il suo abito migliore – ha detto – siamo la città dello sport e appuntamenti come questo lo confermano. Buon Giro a tutti!”.

I corridori sono arrivati in centro città intorno alle 15.30, accolti da tantissime persone. Superato il Ponte Nuovo hanno affrontato la salita verso Galbiate e Ravellino alla volta di Cesano Maderno.

Grande l’impegno messo in campo da tutti i comuni attraversati dal Giro d’Italia, mobilitate le Polizie Locali e centinaia di volontari di diverse associazioni che hanno presidiato le strade. Il Giro d’Italia si conferma una festa collettiva che piace a tutti, grandi e piccini, con la speranza che anche Lecco possa vivere presto l’emozione di ospitare una tappa.

Da sottolineare anche la presenza di un presidio “Stop Genocidio” (VIDEO) con bandiere palestinesi pro Gaza proprio davanti alla sede delle Questura in via Leonardo Da Vinci a Lecco.