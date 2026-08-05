Lecco, svelata la terza maglia firmata Acerbis: il debutto in amichevole contro l’Inter U23

La mappa di Lecco e i luoghi manzoniani protagonisti della nuova divisa
Il Thrid Kit debutterà questa sera, 5 agosto, contro l’Inter U23
LECCO – Orgoglio, territorialità e un forte legame con la storia e la città. La Calcio Lecco, in collaborazione con Acerbis, ha svelato la nuova terza maglia per la stagione 2026/27. Una divisa che debutterà questa sera, mercoledì 5 agosto, in occasione dell’amichevole contro l’Inter U23.
La principale novità estetica è rappresentata dalla mappa stradale della città di Lecco stampata sul fronte, un percorso tra i luoghi manzoniani ispirato all’itinerario di Lecco Tourism realizzato da Aglaia Comunicazione.
Osservata dall’alto, la grafica restituisce l’immagine del territorio come un unico sguardo simbolico. Da Villa Manzoni al Vallo delle Mura, passando per il Monumento a Manzoni, il rione di Pescarenico e i luoghi dell’“Addio ai Monti”. Si tratta del primo tassello di un filo conduttore che caratterizzerà tutte le divise della nuova stagione.
Le tonalità blu e verde acqua scelte per le divise dei giocatori di movimento richiamano invece il Progetto di Sostenibilità patrocinato dal Comune di Lecco e presentato dal club lo scorso marzo, volto a unire sostenibilità sociale (blu) e ambientale (verde) secondo i principi della strategia UEFA 2030 “Strength Through Unity”.
Sul fronte delle sponsorizzazioni, confermatissimo per la 16ª stagione consecutiva il main sponsor Cantine Pirovano, affiancato dal back sponsor Galperti Group e dallo sleeve sponsor IMG Ultrasuoni. La novità riguarda i pantaloncini, che vedono l’esordio ufficiale di AutoCogliati, partner del club dal 2025.
Il nuovo Third Kit farà il suo esordio in campo stasera alle 18:00 contro l’Inter U23, mentre per i tifosi l’attesa durerà fino a sabato 8 agosto, giorno in cui la maglia sarà disponibile per l’acquisto in tutti gli store del circuito Fútbol Emotion e da Cappa & Tuba.
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