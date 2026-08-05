Lecco, svelata la terza maglia firmata Acerbis: il debutto in amichevole contro l’Inter U23

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Terza Maglia Lecco - Credit Huaila Calcio Lecco 1912

La mappa di Lecco e i luoghi manzoniani protagonisti della nuova divisa

Il Thrid Kit debutterà questa sera, 5 agosto, contro l’Inter U23

LECCO – Orgoglio, territorialità e un forte legame con la storia e la città. La Calcio Lecco, in collaborazione con Acerbis, ha svelato la nuova terza maglia per la stagione 2026/27. Una divisa che debutterà questa sera, mercoledì 5 agosto, in occasione dell’amichevole contro l’Inter U23.

Terza Maglia Lecco - Credit Huaila Calcio Lecco 1912
Terza Maglia Lecco – Credit Huaila Calcio Lecco 1912

La principale novità estetica è rappresentata dalla mappa stradale della città di Lecco stampata sul fronte, un percorso tra i luoghi manzoniani ispirato all’itinerario di Lecco Tourism realizzato da Aglaia Comunicazione.

Terza Maglia Lecco - Credit Huaila Calcio Lecco 1912
Terza Maglia Lecco – Credit Huaila Calcio Lecco 1912

Osservata dall’alto, la grafica restituisce l’immagine del territorio come un unico sguardo simbolico. Da Villa Manzoni al Vallo delle Mura, passando per il Monumento a Manzoni, il rione di Pescarenico e i luoghi dell’“Addio ai Monti”. Si tratta del primo tassello di un filo conduttore che caratterizzerà tutte le divise della nuova stagione.

Terza Maglia Lecco - Credit Huaila Calcio Lecco 1912
Terza Maglia Lecco – Credit Huaila Calcio Lecco 1912

Le tonalità blu e verde acqua scelte per le divise dei giocatori di movimento richiamano invece il Progetto di Sostenibilità patrocinato dal Comune di Lecco e presentato dal club lo scorso marzo, volto a unire sostenibilità sociale (blu) e ambientale (verde) secondo i principi della strategia UEFA 2030 “Strength Through Unity”.

Terza Maglia Lecco - Credit Huaila Calcio Lecco 1912
Terza Maglia Lecco – Credit Huaila Calcio Lecco 1912

Sul fronte delle sponsorizzazioni, confermatissimo per la 16ª stagione consecutiva il main sponsor Cantine Pirovano, affiancato dal back sponsor Galperti Group e dallo sleeve sponsor IMG Ultrasuoni. La novità riguarda i pantaloncini, che vedono l’esordio ufficiale di AutoCogliati, partner del club dal 2025.

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Terza Maglia Lecco – Credit Huiala Calcio Lecco 1912

Il nuovo Third Kit farà il suo esordio in campo stasera alle 18:00 contro l’Inter U23, mentre per i tifosi l’attesa durerà fino a sabato 8 agosto, giorno in cui la maglia sarà disponibile per l’acquisto in tutti gli store del circuito Fútbol Emotion e da Cappa & Tuba.

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