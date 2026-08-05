Lecco, svelata la terza maglia firmata Acerbis: il debutto in amichevole contro l’Inter U23

La mappa di Lecco e i luoghi manzoniani protagonisti della nuova divisa

Il Thrid Kit debutterà questa sera, 5 agosto, contro l’Inter U23

LECCO – Orgoglio, territorialità e un forte legame con la storia e la città. La Calcio Lecco, in collaborazione con Acerbis, ha svelato la nuova terza maglia per la stagione 2026/27. Una divisa che debutterà questa sera, mercoledì 5 agosto, in occasione dell’amichevole contro l’Inter U23.