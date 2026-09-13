Lecco, test di prestigio contro i campioni d’Italia dell’L84: finisce 8-1

Il presidente Marcello Maruccia guarda oltre il risultato: “Abbiamo giocato bene e ricevuto i complimenti”

I blucelesti chiudono la preparazione contro una delle squadre più forti d’Italia: palo di Perazzetta e gol di Rafinha

TORINO – Pomeriggio di prestigio,ieri, e indicazioni positive, al di là del risultato, per il Lecco, impegnato nell’ultimo test amichevole prima dell’inizio del campionato contro i campioni d’Italia della L84.

La sfida si è chiusa con il punteggio di 8-1 in favore dei padroni di casa, ma per i blucelesti il risultato finale non rappresenta il dato più significativo della giornata. Di fronte a una squadra costruita per confermarsi ai vertici del futsal italiano, il Lecco ha infatti avuto l’occasione di confrontarsi con un avversario di altissimo livello.

Nel primo tempo l’L84 ha chiuso avanti 3-0, ma il Lecco ha tenuto bene il campo, riuscendo anche a colpire un palo con Perazzetta. Nella ripresa è stato Rafinha ad accorciare le distanze per i blucelesti, prima che i campioni d’Italia allungassero fino al 5-1.

Nel finale, complice anche la maggiore profondità della panchina avversaria e il calo fisico del Lecco, l’L84 ha trovato altre tre reti, fissando il risultato sull’8-1.

A fine partita il presidente Marcello Maruccia ha scelto di guardare soprattutto alla prestazione e al valore dell’esperienza vissuta dalla squadra.

“È stata una giornata molto positiva e la squadra l’ho vista bene – ha commentato Maruccia – Chiaramente non bisogna pensare all’8-1 finale, ma prima di tutto all’onore per la nostra società di essere stata ospite dei campioni d’Italia. Per i nostri giovani è stato un po’ come andare a scuola, come si suol dire, cercando di imparare da una squadra galattica costruita per vincere di nuovo il campionato e arrivare il più in fondo possibile in Champions League”.

Il presidente ha poi sottolineato quanto visto sul campo dai blucelesti: “Sono contento perché abbiamo giocato bene, ci hanno fatto tutti i complimenti e abbiamo sfiorato anche altri gol”.

Per il Lecco, dunque, l’amichevole contro i campioni d’Italia chiude il percorso di preparazione con una sconfitta pesante nel punteggio, ma con indicazioni che, secondo il presidente e la società, vanno oltre il tabellino e accompagnano la squadra verso l’inizio del campionato.