Lecco, Vam Race protagonista tra Garda e Lurago: podi e terzo posto di squadra

Bonacina terzo tra i Master 3 e Olovrap bronzo tra i Master 6 a Garda; successi a Lurago

La Vam Race chiude terza nella classifica di società grazie ai risultati nelle due gare

LECCO – Fine settimana positivo per la Vam Race, società di Moggio, protagonista in due appuntamenti di mountain bike tra Garda e Lurago d’Erba.

I bikers lecchesi sono stati impegnati sabato alla Garda Marathon, in provincia di Verona, gara articolata sui tracciati Classic e Marathon. Sul percorso di 61 chilometri Stefano Bonacina ha chiuso al 35° posto assoluto, conquistando il terzo posto tra i Master 3 (40/44 anni). Terzo gradino del podio anche per Silvio Olovrap tra i Master 6 (55/59 anni), 68° assoluto, mentre Cristian Kossler ha ottenuto il ventesimo posto tra i Master 5 (50/54 anni).

Domenica la squadra si è spostata a Lurago d’Erba per il cross country valido come quarta prova del Master Cicli Pozzi, nona edizione del Memorial Angelo Ratti, con 108 bikers al via. Il programma prevedeva quattro giri per le categorie Junior, Senior, Veterani e Gentlemen, tre per Donne, Debuttanti e Supergentlemen e un giro per i Primavera.

Sul tracciato comasco, sui quattro giri previsti, il migliore è stato Andrea Bonacina. Buone anche le prestazioni di Ivan Testa e Marco Guerriero, rispettivamente quarto e decimo assoluto.

I risultati complessivi hanno permesso alla Vam Race di chiudere al terzo posto nella classifica di società. A determinare il piazzamento sono state le vittorie di categoria di Andrea Bonacina tra i Senior B, con Daniele Zani sesto, e di Ivan Testa tra i Gentlemen A. Sul podio anche Marco Guerriero, terzo nei Veterani A, e Giovanni Bartesaghi, secondo nei Supergentlemen A.