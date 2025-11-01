Lega Navale Italiana, prima Assemblea nazionale a Lecco dopo 128 anni

Dal 30 ottobre al 1° novembre la città ha ospitato l’Assemblea dei soci LNI

Per la prima volta nella sua storia, la Lega Navale Italiana riunisce a Lecco soci e vertici: “Accoglienza, rispetto e amore per il mare i nostri valori guida”

LECCO – Per la prima volta in 128 anni di storia, l’Assemblea Generale dei soci della Lega Navale Italiana si è svolta a Lecco.

Per tre giorni, da giovedì 30 ottobre a sabato 1° novembre, il capoluogo ha accolto oltre 330 delegati e ospiti provenienti da tutta Italia, con una partecipazione complessiva di circa 400 persone tra membri e accompagnatori.

L’apertura ufficiale si è tenuta alla presenza delle autorità, accompagnata dall’Inno di Mameli cantato dai bambini della scuola primaria P. Scola. A dare il via ai lavori è stato il presidente della sezione LNI di Mandello del Lario, Richard Martini, che ha richiamato i valori fondanti dell’associazione: “accoglienza, solidarietà, rispetto, disponibilità, amore per il mare e le acque interne, e attenzione alla sostenibilità e all’educazione dei giovani”. In sala anche il presidente nazionale LNI, l’ammiraglio Donato Marzano, intervenuto per la prima volta a Lecco in occasione dell’assemblea.

A seguire, spazio a una tavola rotonda dedicata al valore inclusivo della vela, moderata da Guido Meda. Tra i relatori: il pluricampione olimpico Antonio Rossi, il velista oceanico Andrea Mura, Giacomo Martini della LNI Mandello e l’atleta paralimpica Eleonora Ferroni. La giornata di venerdì è stata quindi dedicata alla riflessione sulle innovazioni necessarie per affrontare le nuove sfide del settore, sotto la guida di Daniela Bolognesi della LNI Milano. Sabato, infine, si sono svolte le votazioni statutarie.

L’impegno organizzativo è stato notevole: otto strutture alberghiere coinvolte e un fitto programma logistico, apprezzato dagli ospiti. A tracciare un bilancio è Fabio Dadati, componente di Giunta della Camera di Commercio di Como-Lecco e referente per il turismo: “Desidero ringraziare la Presidenza Nazionale della Lega Navale per aver scelto Lecco come sede dell’Assemblea Nazionale. È un riconoscimento significativo per il nostro territorio e per il lavoro di squadra svolto dalle sedi di Mandello e Milano, che hanno creduto e candidato con convinzione l’area lecchese”.

Dadati ha poi sottolineato il ruolo delle strutture ricettive e dei servizi di trasporto: “Hanno dimostrato il reale livello di qualità, ospitalità e professionalità che l’area lecchese sa offrire”.

Un ringraziamento è stato rivolto anche alla struttura camerale: “La Camera di Commercio di Como-Lecco ha svolto un ruolo fondamentale di coordinamento e di sostegno logistico, affiancando la Lega Navale per garantire la piena riuscita dell’evento”.

Secondo Dadati, iniziative di questo tipo rafforzano la collaborazione tra mondo produttivo, istituzioni e comunità e contribuiscono a promuovere “un modello di sviluppo sostenibile e inclusivo”.

L’auspicio conclusivo è quello di continuare a ospitare manifestazioni di alto profilo: “Occasioni come questa… contribuiscono anche a promuovere il potenziale economico, turistico e sociale del nostro territorio». I delegati, aggiunge, hanno avuto modo di scoprire il lago e le sue attrattive, diventando «ambasciatori delle bellezze del Lago di Como”.