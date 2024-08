Lega Pro. Il presidente Marani in visita al Rigamonti-Ceppi

Presentato il nuovo progetto societario sottolineando il legame con il territorio

Al centro dell’incontro tanti temi importanti: dai giovani alla valorizzazione del campionato di Serie C

LECCO – Il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha visitato la Calcio Lecco 1912 allo stadio Rigamonti-Ceppi. Ad accogliere il numero uno della Serie C il presidente Aniello Aliberti e il vice-presidente Francesco Aliberti, i quali hanno presentato il nuovo progetto societario e la direzione che la nuova proprietà vuole imprimere al club, sottolineando il legame con il territorio.

Al centro dell’incontro tanti temi importanti: dai giovani alla valorizzazione del campionato di Serie C NOW, passando per impiantistica sportiva e programmazione della stagione sportiva appena cominciata. Presenti all’incontro anche il consigliere Michele Aliberti, il club manager Michelangelo Vitali e il direttore sportivo Antonio Minadeo.