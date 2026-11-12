L’inclusione in vasca al Bione, a Nuotabile protagonisti 8 atleti della Pratogrande Sport Village

La gara sociale si è svolta lo scorso 8 novembre

LECCO – Una giornata speciale, fatta di emozioni, sorrisi e grandi soddisfazioni. L’8 novembre, presso la piscina del Bione di Lecco, la società Pratogrande Sport Village di Garlate ha partecipato alla gara sociale Nuotabile, accompagnata dall’istruttrice Maria Adele, portando in vasca otto giovani atleti con disabilità.

A scendere in acqua sono stati: Agnesina Valentia, Alippi Luca, Baraplaku Arens, Muscara Lorenzo, Alvaro Emma, Acerbis Andrea, Federico Toma e Pronesti Matilde.

Per tutti loro è stata un’esperienza importante, un’occasione per mettersi alla prova, superare le proprie sfide e vivere da protagonisti una giornata di sport e condivisione.

Grazie alla guida e alla sensibilità di Maria Adele, ogni atleta ha potuto esprimere le proprie capacità, dimostrando che lo sport non conosce barriere e che ogni traguardo, piccolo o grande, merita di essere festeggiato. Perché la vera vittoria non è arrivare primi, ma avere il coraggio di tuffarsi, provarci e sorridere all’arrivo.

Otto atleti, otto storie, un’unica grande vittoria: quella dell’inclusione.

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