Decine di atleti presenti nella palestra del centro sportivo

“Alla base di tutto ci deve essere la passione e la voglia di divertirsi coi compagni” dichiara Antonio Rossi

LECCO – Basket Lecco, Picco Lecco e Rugby Lecco hanno festeggiato i loro atleti in un evento organizzato dal Comune presso il centro sportivo “Al Bione”, alla presenza del Sottosegretario Antonio Rossi e dell’Assessore allo sport Emanuele Torri.

La giornata di pioggia ha impedito lo svolgimento dell’evento alla Piccola, ma questo non è stato minimamente un problema per tutti gli atleti che hanno potuto essere acclamati dal pubblico presente sulle tribune.

L’evento è stato aperto dalle autorità, con il sottosegretario Rossi che ha invitato i giovani a divertirsi perché “Lo sport è amicizia e divertimento. Alla base di tutto ci deve essere la passione e la voglia di divertirsi coi compagni”. L‘Assessore Torri ha invece puntato l’attenzione sui molti allenatori presenti in palestra, ringraziandoli per il loro contributo alla crescita di tanti giovanissimi atleti.

La presentazione è stata organizzata su tre turni, per cercare di limitare i disagi derivati dalle limitazioni di pubblico sugli spalti. Prima di ogni turno i presidenti di pallacanestro, pallavolo e rugby – Antonio Tallarita, Dario Righetti e Stefano Gheza – hanno parlato ai ragazzi e ai loro genitori, esprimendo parole di speranza per la stagione entrante.

“Una giornata importante per il rilancio dello sport nella nostra città – dichiara il presidente della Gimar Lecco Antonio Tallarita – mi auguro che questo possa essere un nuovo inizio per un futuro luminoso per i nostri ragazzi e per tutto lo sport lecchese”.