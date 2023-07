Lorenzo Beltrami si laurea campione europeo di Skyrunning in Montenegro

Per l’atleta mandellese è arrivata la medaglia più bella nella disciplina SkyRace

Quarto Danilo Brambilla (ASD Falchi Lecco). Conquistato anche l’argento a squadre per l’Italia

GUSINJE (Montenegro) – Il popolo lecchese dello skyrunning da ieri, domenica, è in festa. Dal Montenegro è arrivata la bella notizia: Lorenzo Beltrami ha conquistato il titolo di campione europeo di Skyrunning a Gusinje, dove dal 14 al 16 luglio hanno avuto luogo i Campionati Europei Skyrunning 2023.

L’atleta mandellese, in forza al team Sky Lario Runners di Galbiate, ha percorso 30 km e affrontato 2.510 metri di dislivello positivo nel Parco Nazionale Prokletije per riuscire ad aggiudicarsi il titolo nella disciplina SkyRace, segnando un tempo di 3h17’24”. Oltre al successo individuale, non è mancato neanche quello di squadra, con l’Italia seconda nel medagliere (916 punti) dietro alla Spagna.

Sul suo profilo Instagram Beltrami ha commentato così l’esperienza vissuta nei Balcani, che lo ha incoronato Re d’Europa: “E’ stata una gara da brividi. Tecnica e tirata dal primo metro, con grandi atleti. Ho provato, ci ho creduto tanto e sono riuscito. Non potrei essere più felice”. Ha poi ringraziato i compagni di squadra Danilo Brambilla, altro atleta nostrano (ASD Falchi Lecco) che ha ottenuto un lodevole quarto posto e Gianluca Ghiano (Team Brooks Trail Runners) arrivato quinto.

Complimenti sono giunti anche dalla società di cui Lorenzo fa parte, la già citata Sky Lario Runners: “Felici per i tuoi successi e di averti nella nostra società”.