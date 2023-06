Lorenzo Beltrami vince la Skymarathon di Livigno, al femminile Fabiola Conti

Altro exploit del premanese Mattia Gianola: 3°

La Sky trail è stata vinta dal catalano Oller Jan Torrella e Gabriela Lasalle Gratacos

LIVIGNO – La Skymarathon di Livigno ha offerto una sfida impegnativa ai runner in una cornice mozzafiato resa ancor più bella dalla giornata di sole. Quattro le vette mozzafiato conquistate dai corridori del cielo: il Monte Motto (2700 mt), la Punta Cassana (3016 mt), il Pizzo Cassana, noto anche come Piz da Rin (3007 mt) e il Monte delle Rezze (2858 mt). Anche la Livigno Sky Trail, la versione più breve della competizione, ha regalato forti emozioni grazie al percorso completamente rinnovato e al passaggio inedito al Pizzo Cassana.

La partecipazione è stata il dato più sorprendente di questa edizione 2023, la prima a offrire anche 100 pass per il prestigioso Trofeo Kima, in programma l’anno prossimo. La Brooks Livigno Skymarathon è stata sold-out, con 370 pettorali assegnati, e oltre 200 partecipanti alla Sky Trail, portando il numero totale di atleti presenti all’evento a quasi 600. È stato un vero e proprio festival di culture e provenienze, con oltre 20 nazionalità rappresentate al via, dalla Norvegia agli Stati Uniti, dal Giappone all’Australia. Il pianeta si è riunito a Livigno per un weekend di sfide e promozione della cultura sportiva.

Nella gara maschile della Skymarathon, i migliori atleti come Gianluca Ghiano, Sergio Bonaldi, Mattia Gianola e Lorenzo Beltrami si sono sfidati fin dai primi chilometri. Alla fine è stato Beltrami, atleta lecchese del team Scarpa – Rock Experience, a tagliare il traguardo da solo ciol tempo di 3h58’28”, conquistando la vittoria. Bonaldi, ex campione di lunghe distanze nello sci di fondo, si è piazzato al secondo posto a soli 8 secondi di distacco, seguito da Gianola sul terzo gradino del podio col tempo di 4h00’18”.

Tra le donne, la gara è stata incerta per tre quarti della competizione, con Fabiola Conti e Francesca Rusconi a dettare legge e contendersi la vittoria fin dall’inizio. Alla fine è stata Conti a trionfare col tempo di 4h59’14”, staccando Rusconi (5h07’32” il suo tempo) con un allungo deciso sull’ultima salita e laureandosi campionessa. Il terzo posto è andato alla giovane Giulia Pol (5h14’39”).

Nella Sky Trail, la competizione maschile è stata vinta dal catalano Oller Jan Torrella col il tempo di 1h46’18” seguito da Alessandro Rossi (1h49’03”) e dall’altro catalano Iu Net Puig (1h50’53). Tra le donne, la gara è stata molto combattuta e ha visto la vittoria dell’atleta più giovane in gara, Gabriela Lasalle Gratacos (2h14’51”) che ha preceduto un’ottima Elisa Desco (2h17’08”), la quale, dopo aver ridotto il distacco in salita, si è nuovamente staccata nell’ultima discesa. Il podio è stato completato da Chiara Lelli (2h19’45”).

Dopo il grande successo di pubblico e partecipazione, il prossimo appuntamento con gli appassionati di corsa è la Brooks Stralivigno 2023, in programma per sabato 22 luglio.