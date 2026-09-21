Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2° sugli 800m con 1’50”54

A Busto Arsizio, domenica pomeriggio, la 3^ Eset Track Meet 2026 gare di mezzofondo, lanci e salti

Presenti una ventina di atleti lecchesi, tra di loro 6 hanno migliorato i propri personali

BUSTO ARSIZIO (VA) – Domenica pomeriggio, organizzata dalla Top Training Asd, si sono svolte a Busto Arsizio (VA) le gare di mezzofondo e fondo: categoria Ragazzi sui 1000m f/m, categoria Assolute tre gare, 800m, 1500m, 3000m f/m; due gare di lanci, giavellotto e getto del peso femminile; salto in alto e salto in lungo femminile.

Grandissima gara nei 1500m, l’allievo Federico Giardiello (Atletica Gavirate) allenato da Francois Marzetta, chiude al 2° posto con 3’44”24 nuovo primato italiano, quasi 1” in meno rispetto al primato fatto da Yemaneberhan Crippa il 14/07/2013 in 3’45”02 a Donetsk.

Molto bene Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) capace chiudere al 2° posto gli 800m in 1’50”54, battuto solamente da Abdelhakim Elliasmine (Athletic Club 96 Alperia) con 1’48”76.

Presenti quasi 20 atleti lecchesi, sei sono stati capaci di migliorare il primato personale: 7° posto per la Ragazza Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) migliorato il primato con 3’18”96 ben 8”75 in meno, Daniele Arlati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 35° posto nei 3000m allievi con 9’00”93 nuovo primato personale, 47° posto l’Allievo Luca Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 9’28”72 quasi 11” in meno, bene anche le due Allieve sui 1500m, Alice Dell’Oro (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 18° posto in 5’02” 66 prima volta sulla distanza, Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 14° posto in 5’01”21 ben 2”20 in meno, Tommaso Pelà (Polisportiva Libertas Cernuschese) 55° migliora il primato personale sui 3000m in 9’43”52 ben 17” in meno.

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