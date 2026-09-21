Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 2° sugli 800m con 1’50”54

A Busto Arsizio, domenica pomeriggio, la 3^ Eset Track Meet 2026 gare di mezzofondo, lanci e salti
Presenti una ventina di atleti lecchesi, tra di loro 6 hanno migliorato i propri personali
BUSTO ARSIZIO (VA) – Domenica pomeriggio, organizzata dalla Top Training Asd, si sono svolte a Busto Arsizio (VA) le gare di mezzofondo e fondo: categoria Ragazzi sui 1000m f/m, categoria Assolute tre gare, 800m, 1500m, 3000m f/m; due gare di lanci, giavellotto e getto del peso femminile; salto in alto e salto in lungo femminile.
Grandissima gara nei 1500m, l’allievo Federico Giardiello (Atletica Gavirate) allenato da Francois Marzetta, chiude al 2° posto con 3’44”24 nuovo primato italiano, quasi 1” in meno rispetto al primato fatto da Yemaneberhan Crippa il 14/07/2013 in 3’45”02 a Donetsk.
Molto bene Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) capace chiudere al 2° posto gli 800m in 1’50”54, battuto solamente da Abdelhakim Elliasmine (Athletic Club 96 Alperia) con 1’48”76.
Presenti quasi 20 atleti lecchesi, sei sono stati capaci di migliorare il primato personale: 7° posto per la Ragazza Ginevra Piazza (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) migliorato il primato con 3’18”96 ben 8”75 in meno, Daniele Arlati (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 35° posto nei 3000m allievi con 9’00”93 nuovo primato personale, 47° posto l’Allievo Luca Farina (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) con 9’28”72 quasi 11” in meno, bene anche le due Allieve sui 1500m, Alice Dell’Oro (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) chiude al 18° posto in 5’02” 66 prima volta sulla distanza, Caterina Vavassori (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) 14° posto in 5’01”21 ben 2”20 in meno, Tommaso Pelà (Polisportiva Libertas Cernuschese) 55° migliora il primato personale sui 3000m in 9’43”52 ben 17” in meno.
Tutti i vincitori e tutti i risultati lecchesi
- Ragazze/i
1000m-1^ Serena Pacchio 3’10”93 (Gs Atletica Rivoli To), 7^ Ginevra Piazza 3’18”96 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1000m-1° Davide Pandolfi 3’06”90 (Atletica Estrada).
- Assoluti
800m-1^ Giorgia Prazza 2’08”50 (C.U.S Catania).
800m-1° Abdelhakim Elliasmine 1’48”76 (Athletis Club 96 Alperia), 2° Lorenzo Forni 1’50”54 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 20° Marco Melesi 1’58”02 (Daini Carate Brianza)
1500m-1^ Sara Diomedi 4’20”58 (Iloverun Athlelic Terni), 12^ Margherita Giudici 4’57”38 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 14^ Caterina Vavassori 5’01”21p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 18^ Alice Dell’Oro 5’02”26 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 19^ Denise Mascheri 5’09”35 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
1500m-1° Matteo Bardea 3’44”08 (Atletica Valle Brembana), 13° Federico Meda 4’01”51 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 15° Rayan El Azzouzi 4’02”41 (Cus Pro Patria Milano), 30° Matteo Sandionigi 4’26”69 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni).
3000m-1^ Sofia Ferrari 9’26”39 (Calcestruzzi Corradini Excels), 14^ Camilla Valsecchi 10’45”80 (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 18^ Gaia Rigamonti 12’34”64 (Us San Maurizio).
3000m-1° Francesco Ropelato 8’01”58 (Us Quercia Dao Conad), 24° Carlo Tagliabue 8’37”61 (Atletica Valle Brembana), 35° Daniele Arlati 2’00”93 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 47° Luca Farina 9’28”72 p.p. (Atletica Lecco Colombo Costruzioni), 55° Tommaso Pelà 9’43”52 p.p. (Polisportiva Libertas Cernuschese).
Salto in alto-1^ Costanza Crisanti 1,55m (Trevisatletica).
Salto in lungo-1^ Ester D’Andola 4,18m (Atletica La Fornace).
Lancio del giavellotto-1^ Margherita Randazzo 53,18m (Assindustria Sport).
Getto del peso-1^ Vera Quintana 12,03m (Us Sangiorgese).
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