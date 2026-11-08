Lorenzo Forni doppia vittoria nel World Inter Universities Championships, prima gli 800m successivamente il miglio

A Bratislava (Slovacchia) per il 11° edizione per i Campionati Mondiali Universitari ben 5000 atleti, 31 nazioni, 108 università

BRATISLAVA (Slovacchia)- Grandissime vittorie per il lecchese Lorenzo Forni (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) capace di vincere prima gli 800m con 1’54”1 successivamente il miglio con 4’28”00.

Dal 4 all’8 novembre ben 5000 partecipanti con 31 nazioni e ben 108 università, hanno partecipato all’11° edizione del Campionato Mondiale Interuniversitario, Forni è studente del Politecnico di Lecco (Polimi Milano) e frequenta il 2° anno di Ingegneria della Produzione industriale.

Lorenzo nato il 30 luglio 2006, vive a Eupilio (Co), gareggia per l’Atletica lecco Colombo Costruzioni, allenata da Laura Papini; nel 2025 a Grosseto ha vinto il titolo italiano Outdoor degli 800m nella categoria Juniores mentre a Ancona era arrivato al 3° posto sempre negli Italiani degli 800m indoor, agosto ha gareggiato nel Campionato Europei Under 20 vestendo la prima maglia azzurra.

Complimenti all’atleta, allenatore e società per il doppio titolo a Bratislava.