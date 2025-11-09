Lorenzo Panzeri e Marta Crippa vincono la PolimiRun Winter 2025

Oltre 2500 i runner ai nastri di partenza

Grande partecipazione stamattina a Lecco per la urban trail targata Politecnico di Milano

LECCO – Tradizionale appuntamento podistico quello che è andato in scena oggi a Lecco, dove si è svolta l’edizione 2025 della urban trail organizzata dal Politecnico di Milano, la PolimiRun Winter 2025, che ha visto oltre 2500 atleti al via tra corsa competitiva e non competitiva.

La Polimirun Winter 2025 è l’appuntamento sportivo dedicato alla community politecnica, ma nel contempo un’avventura alla scoperta del territorio con partenza e arrivo nella bella cornice del Campus di Lecco. In gara, tra i tanti, anche il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni.

A vincere la gara competitiva di 10 km (il percorso si snoda per la città, spingendosi fino a toccare gli scorci più affascinanti dei rioni alti di Lecco con un dislivello positivo di 425 metri) sono stati Lorenzo Panzeri in 35’34” e Marta Crippa (Atletica Lecco Colombo Costruzioni) in 42’26”. Il podio maschile è completato dall’arrivo allo sprint di Martino Galbani e Michele Galvani arrivati rispettivamente in 36’36” e 36’37”. Al femminile secondo gradino del podio a Marta Rusconi (Falchi Lecco) in 46’16” e terzo posto a Veronica Bolis (Gruppo Escursionisti Falchi Olginatesi) in 46″29″.

Al traguardo, come nella migliore delle tradizioni, si sono susseguiti gli arrivi per tutta la mattinata nel clima festoso che caratterizza questa competizione.

